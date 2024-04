Amici 2024, Martina Giovannini: Walter Nudo l’anticipa vincitore/ “Riesce a tirarmi fuori emozioni e…”

Amici 2024 di Maria De Filippi, Walter Nudo rompe il silenzio sul talent show

Martina Giovannini é una papabile vincitrice alla finale di Amici 2024 di Maria De Filippi, e ad esserne certo é ora anche Walter Nudo. L’ex naufrago protagonista in quanto vincitore al gioco della prima edizione di L’isola dei famosi rompe il silenzio social sull’attuale stagione del talent show di Maria De Filippi. E, in vista della finale del format elogia tra gli altri cantanti in corsa Martina Giovannini. Un plauso che da parte dell’attore e volto storico della TV made in Italy giunge su TikTok, in un videomessaggio aperto al popolo del web.

“Lei é Martina -fa sapere Walter Nudo nello scorrere delle immagini del suo video pubblicato via TikTok-, questa ragazza mi ha tirato fuori delle emozioni pazzesche”.

L’allusione del plauso di Walter Nudo va chiaramente alle performance vocali che ad oggi Martina Giovannini registra al talent show di Maria De Filippi. Questo, mentre la competizione del circuito canto competitor di ballo ad Amici si fa sempre più infuocata, con Petit, Mida e Holden che insieme alla summenzionata cantante debuttano in queste ore nella celebre playlist “Generazione zeta“ su Spotify Italia.

Martina Giovannini vince il talent show Amici di Maria De Filippi?

Ma non é tutto.

Perché, poi, il plauso di Walter Nudo prosegue ancora, in un parere social che ora fa incetta di consensi e che in parte comunque trova il dissenso di chi tra gli utenti considera Martina Giovannini un talento da ridimensionare limitato ad essere una bella voce con grande estensione: “non sono un vocal coach, ma personalmente dico che lei é bravissima -prosegue in sintesi l’intervento con sottofondo la cover di É vero che Martina registra su É vero che vuoi restare di Alessandra Amoroso, che vorrebbe anticipare Martina come vincitore di canto e assoluto di Amici 2024 -, i giovani dovrebbero imparare ad ascoltare queste canzoni. Ogni volta che la ascolto mi fa emozionare”.

