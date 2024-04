Amici 2024: Petit, Holden e Mida conquistano “Generazione zeta”/ La classifica di Spotify

Amici 2024 di Maria De Filippi, Holden concorre con Petit e Mida anche su Spoy

Si fa infuocata la competizione tra i talenti in corsa del serale di Amici 2024, con Petit, Mida e Holden che si danno battaglia in “Generazione zeta” su Spotify. La nota piattaforma dello streaming, dedicata agli ascolti ed ascoltatori vede classificarsi, tra le altre proposte musicali di cantanti e i rispettivi singoli. In particolare i concorrenti in corsa ad Amici Petit, Mida e Holden con i loro nuovi singoli. E nell’ambito della Top10 non manca neanche la quota rosa del circuito canto concorrente ad Amici 2024.

La pole position nell’ambita playlist musicale delle tendenze favorite dalla giovane generazione zeta che abbraccia più generazioni va a Petit con il singolo Tornerai. A seguire, in seconda posizione dopo la ballad, sempre tra i fenomeni made in Amici 2024, abbiamo Mida con l’epic dance club di Fighclub.

Terza posizione per il protagonista della nuova cover Gen Z, Will, con Antiproiettile. Quarto classificato é invece l’ex Amici 20 Aka7even con Notte fonda. Quinta posizione per la rivisitazione di un cult delle Tatu, Tempo (All the things She said é il pezzo-hit del duo storico) di Mara Sattei. A seguire, fuori dalla Top5 habemus poi la sesta posizione per Devastante di Olly e JVLI.

Il settimo classificato é il diretto rivale di Petit e Mida per un posto alla finale di Amici 2024, Holden, con Solo stanotte. L’ottava classificata é l’altra cantante in corsa al serale di Amici di Maria De Filippi, Martina Giovannini, con il singolo scritto dall’ex Amici Giordana Angi.

Il nono posto é per Diamanti Grezzi dell’attrice e cantautrice Clara. A chiudere la Top10 rappresentativa della Generazione zeta, poi, é Vai! Di Alfa .

Nel frattempo, intanto, per ciò che concerne la squad che domina in Gen Z su Spotify Italy di Amici di Maria De Filippi si rilevano tra le pagelle a primafirma Il sussidiario.net le eccellenze di Mida e Dustin Taylor e Holden si conferma una garanzia…

