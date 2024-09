Si avvicina l’esordio di Amici 2024 e come di consueto, prima di conoscere la formazione degli allievi che nei prossimi mesi agiteranno le emozioni degli appassionati, il focus è tutto rivolto a quello che sarà il cast dei docenti. L’ultimo ‘scossone’ riguarda l’assenza ormai certa di Raimondo Todaro, per tre anni alla cattedra di latino. Ma chi sostituirà il maestro? Al suo posto – come racconta il Corriere della Sera – arriva Deborah Lettieri: scopriamo dunque qualcosa in più sulla nuova professoressa di danza di Amici 2024.

Deborah Lettieri – nuova professoressa di Amici 2024 al posto di Raimondo Todaro – ha coltivato fin da giovanissima la passione per la danza muovendo i primi passi sui palcoscenici importanti già nel fiore degli anni. L’esperienza più significativa è stata certamente il Crazy Horse di Parigi; la seconda dopo Rosa Fumetto a vivere tale onore professionale. Una collaborazione durata diversi anni e partita dal 2012. Per Deborah Lettieri il ruolo di professoressa ad Amici 2024 al posto di Raimondo Todaro non rappresenta la prima esperienza televisiva. Già in passato si era cimentata nelle vesti di giudice nel talent ‘Dance Dance Dance’ in onda su Fox Life.

Deborah Lettieri, la vita privata della nuova professoressa di Amici 2024:

In vista della sua partecipazione ad Amici 2024 nelle vesti di professoressa, l’attenzione su Deborah Lettieri non può che riguardare anche le questioni che riguardano prettamente la sua vita privata. Gli appassionati di cronaca rosa avranno già avuto modo di cercare informazioni in merito, scoprendo però una grande discrezione da parte della maestra di ballo. Nulla a proposito di un compagno o marito, così come dei figli. La vita sentimentale di Deborah Lettieri resta per ora un ‘mistero’, come giusto che sia se la volontà è quella di separare sfera privata ed esposizione mediatica.

Anche sui social di Deborah Lettieri non trapelano riferimenti ad un possibile marito o compagno: seguita da 14 mila followers, preferisce piuttosto raccontare le grandi esperienze professionali e le immersive avventure che il suo mestiere ogni giorno le regala.