Amici 2024, Mida é eliminato al 5° puntata del serale?/ Anna Pettinelli lo sfida con Martina: il guanto

Amici 2024, Mida é invitato al guanto di sfida contro Martina Giovannini

Mida é al centro di un nuovo guanto di sfida voluto da Anna Pettinelli, quindi a rischio eliminazione in vista della 5a puntata del serale di Amici 2024. Il cantautore, così come emerge nel daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 17 aprile 2024, é chiamato dalla maestra avversa a contrapporsi alla pupilla Martina Giovannini, sulle note di un brano cult in lingua spagnola.

Una prova di sfida che fa storcere il naso ad entrambi i due sfidanti. Anche la stessa Martina Giovannini non si direbbe felice del guanto voluto dalla sua stessa insegnante di canto, che nel complesso non si direbbe essere a beneficio della giovane bensì pensata per oscurare il cantautore e allievo di Lorella Cuccarini. “Lo spagnolo lo leggo con la pronuncia portoghese -fa sapere Martina in uno sfogo registrato nel daytime di Amici sulla scelta della maestra non condivisa -…non é una cosa che mi mette in risalto… allora il punto assicurato non ce l’abbiamo”.

Mida rifiuta il guanto di sfida?

Ma non é tutto. In vista della quinta puntata del serale di Amici 2024, dove é prevista la sfida di canto voluta dalla Pettinelli, al confronto sul da farsi con Lorella Cuccarini Mida si dichiara disposto a mettersi alla prova contro Martina. Questo, seppur non condividendo la scelta della Pettinelli di metterlo nuovamente in discussione come talento, per di più in lingua spagnola.

“Una lettera che lascia il tempo che trova -é la reaction di Lorella Cuccarini-, come se ti avesse fatto tutte concessioni del mondo e lei scende al tuo livello… fai il tuo al meglio ed é un pezzo lento io lo avrei velocizzato”. Per la maestra Lorella Cuccarini Mida può quindi dirsi capace di mettersi alla prova al guanto contro Martina Giovannini. Nel frattempo, intanto, Gaia De Martino palesa di aver dimenticato l’ex Mida...

