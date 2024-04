Amici 2024, parte il televoto per la gara inediti: chi é il vincitore di canto?/ Holden grande assente e…

Amici 2024 di Maria De Filippi, Holden é assente alla gara inediti

Ha il via la competizione del circuito canto relativa ai nuovi inediti, ad Amici 2024, con Holden assente e tra i competitor Mida, Petit, Sarah e Martina.

Così come emerge dal content del daytime pomeridiano di Amici 2024 in onda il 24 aprile 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, la produzione del talent di Maria De Filippi apre un televoto per la decretazione del migliore inedito. Competitor per il premio in palio del contest sono i cantanti in corsa Martina Giovannini, Sarah Toscano, Mida e Petit, rispettivamente con le proposte musicali in formato nuovi inediti e prossimi singoli.

S’infiamma la gara di canto, nel serale di Amici 2024

Assente al contest é il figliastro d’arte di Laura Pausini, Holden. Non a caso sulla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi é in corso una polemica che vede gli utenti attivi online dividersi a metà. Da una parte c’é chi supporta Holden difendendolo dagli haters che tacciano il giovane di esonerarsi dalla gara inediti perché in ritardo con la presentazione del nuovo inedito voluto nei tempi e nei modi previsti al talent show di Amici 2024.

“Qualcuno salvi il soldato Holden -si legge tra i commenti polemici correnti sul contest di Amici 2024, che alludono all’assenza contestata e che vede quindi dirottare i voti sui rivali di Holden-. Votate Mida… ma io volevo votare Holden”. Poi tra gli altri commenti polemici che infiammano la competizione di canto al serale di Amici 2024 si legge ancora: “é possibile che Holden non ci sia mai… ma Holden partecipa ad Amici o é solo una comparsa? Vergognoso…”, emerge ancora tra le parole più crude sul conto del figliastro d’arte di Laura Pausini. Nel daytime al centro della discordia online la conduttrice Maria De Filippi giustifica l’assenza di Holden dichiarando che il giovane si sia volutamente assentato per lavorare sulla sua produzione musicale, e in quanto in ritardo rispetto alla presentazione del nuovo brano richiesto per il contest.

Nel frattempo, intanto, l’ex direttore artistico di Amici, Giuliano Peparini, riserva a Holden un intervento di elogio…











