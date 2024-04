Amici 2024: Petit a rischio alla 4a puntata del serale?/ Anna Pettinelli lo sfida con Martina!

Amici 2024 di Maria De Filippi, Petit rischia al guanto contro Lil Jolie

S’infiamma la gara tra i talenti con una dichiarazione di sfida voluta da Anna Pettinelli a prova di canto, e con protagonisti i rivali ad Amici 2024, Petit e Lil Jolie. La prova, che potrebbe disputarsi nella sfida a squadre al rinnovato appuntamento del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, chiama l’allievo di Rudy Zerbi, Petit, a misurarsi contro Lil Jolie, come voluto dalla maestra mentore della cantautrice sfidante Anna Pettinelli. Il brano da eseguirsi é in lingua napoletana, di certo un aspetto che favorisce entrambi i due sfidanti sul palco visto l’ inscindibile legame di entrambi alla città e la cultura di Napoli.

“Ti vedo molto concentrato, le tue esibizioni sono piacevoli, ma mi manca qualcosa.. -si apprende tra le parole nella dichiarazione di sfida di Anna Pettinelli, destinate a Petit, membro della squadra Zerbi-Cele-, sei sempre nella confort zone di pezzi orecchiabili.. -prosegue la proposta di sfida-, mi manca un po’ di spessore nelle tue esibizioni”.

Evidentemente, per la speaker radiofonica on air su RDS Petit si direbbe essere una voce limitata alla leggerezza e alla musica fresca, sarebbe poco profondo quindi e non di certo un cantautore interprete di temi impegnati.

La prova, nello specifico verte sull’interpretazione “contro una ragazza che ci ha abituato a esibizioni di grande spessore, una ragazza di cuore, Lil Jolie..”, come vorrebbe Anna Pettinelli.

Petit rifiuta la sfida?

Ammesso che il guanto risulti fattibile alla quarta puntata del serale di Amici 2024, che quindi non sia iniquo per i giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré. La maestra Pettinelli propone un guanto a prova interpretativa sulle note di una canzone del 1930, che sia al netto di “barre e senza riarrangiamenti” rispetto alla composizione originale: “farete onore alla grande musica partenopea”, é l’invito alla sfida di Anna Pettinelli, su un cult della musica di Napoli.

Il pezzo oggetto scelto per la proposta al guanto di sfida è ‘Dicintencello vuje’ di Roberto Murolo, il che viene accolto in positivo da entrambi i ragazzi Petit e Lil Jolie. Dunque Petit non rifiuterebbe la sfida di Lil Jolie e la mentore. E a credere che lui possa farcela, anche a battere la squadre sfidante, é proprio il talentscout Rudy Zerbi, che invita l’allievo a esibire un pezzo del suo amore nutrito verso la famiglia e il papà che Petit menziona al ricordo dei momenti trascorsi nella condivisione della canzone partenopea.

Per il circuito ballo, invece ad Amici 2024 Gaia De Martino rischia con il ritiro il non ritorno al talent show











