Perché Gaia sostituita ad Amici 2024 dopo l’infortunio: chi è la nuova ballerina?/ La proposta di Todaro

Gaia De Martino non lascia Amici 2024 dopo l’infortunio ma viene sostituita al serale: la proposta di Raimondo Todaro

Il futuro di Gaia De Martino, costretta al ritiro forzato per un infortunio, al serale di Amici 2024, sarà nelle mani di una nuova ballerina. Nell’attesa generale per la quarta puntata del serale del talent show di Maria De Filippi, Raimondo Todaro ha avanzato una proposta che porta Gaia De Martino a sperare in un possibile pronto ritorno alla gara dei talenti dopo lo stop dalla competizione.

Amici 2024: Petit a rischio alla 4a puntata del serale?/ Anna Pettinelli lo sfida con Martina!

Una scelta sofferta, che lei ha maturato come indicatole dal bollettino medico relativamente all’impossibilità di attivarsi nel ballo per diverse settimane, dopo un problema fisico. Il periodo indicato dal parere medico per la guarigione della ballerina infortunata é di almeno tre settimane. In attesa della guarigione, Gaia verrà sostituita da una nuova ballerina. Di chi si tratta?

Marisol, lettera d'amore a Petit ad Amici 2024: "La cosa più bella nei miei 18 anni"/ Lui: "Fuori ti vorrei…"

Chi è la ballerina che sostituirà Gaia De Martino ad Amici 2024?

“Ho pensato ad una soluzione… ne ho già parlato con Anna Pettinelli– ha esordito Raimondo Todaro convocando Gaia e il resto della squadra dopo aver saputo dell’infortunio -...e lei é d’accordo con me… Si tratta di una cosa già fatta in passato ad Amici… quella di trovare una ragazza che ballerebbe al posto tuo, Gaia, finché non ti rimetti e se dura tre puntate ritorneresti tu se ti rimetti in tempo… sarebbe come se ballassi tu”. Quindi, la proposta di Raimondo Todaro sarebbe quella di sostituire Gaia con una nuova concorrente. Qualora quest’ultima fosse eliminata, la De Martino dovrebbe rinunciare in definitiva al sogno della riammissione al talent show. L’identità della ballerina sostituta non è stata al momento svelata.

Amici 2024, Gaia De Martino costretta al ritiro?/ Maria De Filippi comunica il bollettino medico choc

La decisione da parte di Gaia De Martino é però presto presa, e in questo lei non ritiene neanche necessario il consulto dei compagni di squadra. Gaia De Martino affida il suo destino ad una ballerina sua sostituta, ad Amici 2024, dopo l’infortunio che potrebbe averle compromesso per sempre il sogno di qualificarsi alla finale del talent show.

Una comunicazione per Gaia, la proposta del maestro Todaro, un guanto di sfida… Rivedi subito la puntata di oggi di #Amici23 https://t.co/a2Af8IgLhP — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 10, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA