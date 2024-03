Amici 2024: Sarah Toscano conquista la maglia per il serale/ Fan in visibilio per la sorpresa alla famiglia

Amici 23 di Maria De Filippi, Sarah Toscano é promossa al serale: la svolta, dopo la sospensione in giudizio

Sarah Toscano vola al serale di Amici 2024 e l’ambito upgrade é un riconoscimento importante per la cantante di Mappamondo, dopo che lei si é vista finire in sospensione di giudizio da parte di Lorella Cuccarini.

In occasione del daytime di Amici 23 in onda sulle reti tv e streaming Mediaset il 13 marzo 2024, Sarah Toscano si palesa al settimo cielo per il titolo conseguito, che la erge tra i 15 concorrenti in corsa al serale del talent show di Maria De Filippi. É il momento di un contatto telefonico con la famiglia che vede Sarah Toscano fiondarsi nella casa dei talenti scoperti dalla De Filippi, intenta a inoltrare una chiamata a sorpresa alla famiglia.

La reaction di Sarah Toscano alla promozione al serale di Amici 2024

“Come mai mi chiami?-esordisce il padre della cantante, parlando a Sarah Toscano -…Bravissima, sono molto contento” -prosegue la telefonata con il papà che si dichiara orgoglioso della figlia interprete e allieva pupilla di Lorella Cuccarini ammessa al serale di Amici 2024. Quindi, Sarah Toscano non lesina un messaggio di risposta all’amato genitore, perlopiù di esultanza per il riconoscimento ottenuto: “pure io sono contentissima… Un bellissimo percorso … Di scuola di musica e vita ed é un successo essere arrivata lí”.

Il traguardo dell’ammissione al serale, per Sarah Toscano, arriva dopo la pubblicazione della cantante del nuovo singolo promosso ad Amici di Maria De Filippi, la middle-up tempo dal titolo “Mappamondo”. E, tra le annesse reaction, si registra un tripudio di interazioni di consenso per la bionda cantante, da parte dei fan attivi sulla pagina Instagram di Amici, così come sul re dei social, TikTok. In particolare é il video del momento di esultanza di Sarah condiviso con la famiglia a scatenare il popolo della rete, via Instagram.

Nel frattempo, intanto, alla formazione della seconda squadra , in vista della sfida a tre squadre di Amici 2024 di Maria De Filippi, la mentore di Sarah Lorella Cuccarini attacca i team competitor in un avvelenato intervento di critica che ferisce Martina Giovannini. Da parte della cantautrice allieva di Anna Pettinelli, intanto, non tarda ad arrivare la replica al j’accuse subito.

Dopo la puntata di domenica Sarah è felicissima per la maglia del Serale e condivide questo bellissimo momento al telefono con il papà! 🤩 #Amici23 pic.twitter.com/ZkO5adVGp6 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 13, 2024













