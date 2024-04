Amici 2024, Sarah Toscano vs Lil Jolie: chi é eliminata al ballottaggio?/ Arriva il messaggio di consolazione

Amici 2024 di Maria De Filippi, Lil Jolie e Sarah Toscano si scontrano al ballottaggio di canto

Sale l’attesa generale per i risultati del ballottaggio eliminatorio che vede chiamate a contrapporsi Lil Jolie e Sarah Toscano ad Amici 2024. E in vista del risultato del ballottaggio ad eliminazione prevista alla 5° puntata del serale di Amici con in palio un cospicuo montepremi finale, intanto, nel daytime del talent show in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 16 aprile 2024 Lil Jolie e Sarah Toscano ricevono i messaggi delle loro famiglie.

Ed é una Sarah Toscano particolarmente commossa la giovane cantautrice che riceve il messaggio di supporto dei familiari, pronti a consolarla nel caso in cui lei risultasse eliminata al ballottaggio: ” ‘Sei unica, continua così..’ -si legge tra le righe della sorpresa epistolare che prosegue con le parole del papà -, ‘Ti auguro che questa settimana la tua preparazione sia la migliore possibile e che la prossima tappa sia memorabile’.

Il messaggio di supporto della famiglia, che precede la sfida serale eliminatoria

Anche la sfidante Lil Jolie si commuove allela presa conoscenza del messaggio che le giunge in particolare da parte della mamma: ‘Siete due amiche speciali, e due anime belle.. hai sorriso tanto.. ti ho visto in maniera più leggera’ e poi da parte del papù: ‘In bocca al lupo e speriamo di vederci il più tardi possibile, continua così’.

La sfida tra le due cantautrici si preannuncia essere all’ultimo sangue, con il giudice Michele Bravi che propone ad Amici 2024 una gara di canto a prova di cover che vede Lil Jolie e Sarah Toscano chiamate ad esibirsi rispettivamente sulle note di Cercami e Per un’ora d’amore.

Nel frattempo, intanto, se Lil Jolie ammette di voler giocarsi contro Sarah la carta della sua cifra stilistica, d’altro canto quest’ultima non si direbbe essere certa di poter battere la concorrenza ad Amici 2024.











