Amici 2024 serale: Gaia De Martino si ritira?/ La reazione avversa alla sfida Celentano preoccupa

Amici 2024 di Maria De Filippi, Gaia De Martino rischia il ritiro dal talent show?

Gaia De Martino preoccupa i fan, nel sentiment generale che teme un suo ritiro al serale di Amici 2024. Mentre si fa infuocata la sfida tra i talenti ballerini e cantanti in corsa al serale di Amici 2024, con Holden favorito tra i talenti cantanti al titolo di vincitore finale del talent show di Maria De Filippi, Gaia De Martino é chiamata ad una nuova sfida a prova di lap dance. É il guanto per cui la maestra avversa Alessandra Celentano chiama la pupilla di Raimondo Todaro a sfidare la sua allieva Marisol Castellanos alla seconda puntata serale di Amici 2024.

E, alle prove di ballo per il guanto di sfida serale, intanto, Gaia De Martino registra una reazione avversa, non vedendosi valorizzata dalla sfida che l’attende sul palco di Amici 2024, a partire dall’abbigliamento richiesto, particolarmente succinto e osé per i suoi gusti come la lap-dance richiederebbe.

Gaia De Martino rifiuta la prova di ballo al serale di Amici 2024 voluta dalla maestra Alessandra Celentano?

La ballerina allieva di Raimondo Todaro potrebbe voler rifiutare il guanto di sfida voluto da Alessandra Celentano alla seconda puntata del serale di Amici 2024, quindi.

“Io voglio svenire – é il sentiment avverso della ballerina Gaia alla dichiarazione di sfida, eppure le sue compagne rivali la esortano a credere nel suo potenziale di lap-dancer-, posso dire sei una fregna pazzesca, ti stai facendo pippe mentali… stai bene, poi sei ballerina e stai rappresentando un ruolo, un personaggio …sí che ce la fai e puoi fare….”.

Insomma, le vibes della fase serale di Amici 2024 di Maria De Filippi si fanno sempre più infuocate mentre i giudici adibiti alle votazioni del serale Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré sembrano eleggere Holden al titolo di papabile candidato favorito alla vittoria del tale t show dedicato alle arti canto e ballo.

Gaia sta preparando anche il guanto di sfida "Lap Dance" e mentre mostra l'outfit alle compagne di stanza… #Amici23 pic.twitter.com/QHRRWwvHkW — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 26, 2024













