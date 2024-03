Amici 2024 serale, Sofia Cagnetti in crisi: “Ci sono rimasta malissimo”/ La squadra Cuccalo si scioglie?

Amici 2024, Sofia Cagnetti finisce in crisi: i Cuccalo si sciolgono?

Sofia Cagnetti é la papabile nuova eliminata, dopo Ayle e Kumo, al serale di Amici 2024 di Maria De Filippi. O almeno questo é il sentiment di una compagine dell’occhio pubblico del talent show di Maria De Filippi attiva via social, relativamente al content nel daytime del programma in onda il 25 marzo 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset. Sofia Cagnetti non é tra i prescelti concorrenti dei membri della sua squadra CuccaLo, che non la schierano alla prima puntata serale di Amici 2024. E il sentiment di replica della ballerina é di totale sconforto. Sofia Cagnetti, allieva di Emanuel Lo nel circuito ballo competitor di canto ad Amici 2024 di Maria De Filippi, sente di non essere sostenuta dal resto della squadra, al rinnovato daytime di Amici 2024, in reazione a caldo alla scelta dei Cuccalo di non schierarla mai nella sfida a tre squadre del serale del talent show.

Amici 2024, Lil Jolie: "Dovevo vincere io contro Holden..."/ L'attacco infiamma il serale!

La squadra dei Cuccalo é a rischio, al serale di Amici 2024?

“Non vado a pensare ‘boh non mi schierano perché non mi ritengono forte’ – é la First reaction choc di Sofia Cagnetti alla scelta artistica che vede ora in crisi l’intera squadra Cuccalo rispetto ad un possibile scioglimento dovuto al malcontento della ballerina -, avranno avuto i loro schemi per non farmi esibire”. Nel rinnovato daytime di Amici 2024, a margine della scelta artistica dei Cuccalo, poi, Sofia Cagnetti aggiunge: “ci sono rimasta parecchio male come quando vai a fare l’interrogazione che sai tutto -prosegue la ballerina e pupilla di Emanuel Lo-, e il prof fa parlare gli altri e non te… e pensavo a mamma e papà che non mi hanno visto in TV… pensavo a loro”.

Serale Amici 2024: Holden é il vincitore classe canto?/ La replica all'elogio dei giudici

Ma quali siano le sorti della formazione dei Cuccalo, nella fase serale di Amici 2024, sarebbe a prima firma Il sussidiario .net ancora particolarmente affrettato per dirlo. Resta il fatto che si direbbe appena aperta la crisi dei Cuccalo nella sfida a tre squadre con

Holden favorito al titolo di vincitore del circuito canto.













© RIPRODUZIONE RISERVATA