Sienna di Amici 2024 è amatissima dal pubblico, che nonostante il talent sia iniziato da pochissimi giorni, ha già imparato a starle vicino con un continuo supporto sui social. La giovane, di origini australiane ha ancora difficoltà nel parlare correttamente l’italiano, ma viene aiutata dagli altri colleghi, che la aiutano a trovare i termini giusti per esprimersi. Ma iniziamo a capire chi è Sienna, la ballerina di Amici 2024 che sta conquistando tutti. La ragazza si è presentata come una persona forte, che odia essere triste e che piuttosto preferisce la distrazione. Lei stessa ha poi confessato di essere definita “permalosa” dai suoi amici, ma non si riconosce in questa descrizione.

Il suo nome per intero è Sienna Osborne, ma poco si conosce sulla sua vita privata e non si sa se sia single o fidanzata, quel che è certo è che è una persona molto emotiva ma sempre pronta a rialzarsi, come ha mostrato nel daytime di Amici 2024 andato in onda venerdì 4 ottobre. In quel frangente, Sienna ha avuto un crollo durante le prove di una coreografia assegnatale dall’insegnante, e di fronte a lei è scoppiata a piangere perchè non riesce a mostrare al meglio le sue emozioni.

Amici 2024, Sienna parla con gli altri ballerini: “Non devi convincerti di non saperlo fare”

Sienna di Amici 2024 ha avuto un crollo durante l’allenamento per la coreografia che le ha presentato Deborah Lettieri, la sua insegnante. Il suo punto debole, dice lei, è proprio l’espressione: non riesce a liberarsi e mostrare tutte le sue fragilità, dato che dice di non essere stata abituata a lasciarsi andare sin dall’infanzia. Durante il daytime presentato oggi venerdì 4 ottobre Sienna di Amici 2024 ha poi voluto confidarsi con i colleghi ballerini nella casa, spiegando loro di sentirsi molto bloccata in questo percorso.

Nonostante il crollo, Sienna si è poi fatta forza, dicendo che “domani è un altro giorno” e gli altri ballerini non hanno esitato a stringersi accanto a lei dicendole di stare tranquilla e di viversi questo percorso con leggerezza. Alessio, in particolare, le ha consigliato di non focalizzarsi sul fatto di non essere espressiva, così da non auto convincersi di non essere in grado di mostrare tutte le sue emozioni. Sienna dopo il confronto è sembrata sollevata e ha smesso di piangere, pronta per continuare il suo percorso!