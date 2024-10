Amici 24, anticipazioni registrazione 6 ottobre 2024: chi sarà la giuria della seconda puntata?

Oggi 4 ottobre 2024 si registra la seconda puntata di Amici 24, il daytime che, come sempre, va in onda di domenica a partire dalle 14 su Canale 5. Dopo una prima puntata dedicata alla formazione della nuova classe del talent, nella seconda puntata gli allievi mostreranno ciò che sanno fare nella prima vera e propria gara, che come sempre sarà giudicata da una giuria esterna.

Scopriremo, dunque, chi sono i primi ospiti di Amici 24 e quale sarà la prima classifica di questa edizione. Ricordiamo, infatti, che ogni giurato (che potrà essere uno o più per ogni categoria) darà un voto all’esibizione di ogni concorrente, andando alla fine a creare una classifica in cui l’ultimo sarà probabilmente a rischio eliminazione. Questo, infatti, verrà messo – salvo cambiamenti – in sfida con un aspirante allievo, con il quale si confronterà nella puntata successiva di Amici 2024.

Tanta, dunque, l’emozione per gli allievi di Amici 24, che per la prima volta si esibiranno su Canale 5 come concorrenti ufficiali. In settimana, intanto, hanno potuto frequentare le prime lezioni di canto e ballo ma anche confrontarsi con i propri professori di appartenenza. C’è chi si è trovato subito a suo agio e chi, invece, ha affrontato prime difficoltà, come la ballerina Teodora e Gabriele, entrambi allievi di Deborah Lettieri.

I professori hanno già assegnato dei primi compiti ad alcuni degli allievi, come la maestra Alessandra Celentano che ha inviato la sua prima lettera blu proprio a Gabriele. L’allievo dovrà perciò esibirsi nel corso della seconda puntata di Amici 2024, ma riuscirà a superare il compito? In casetta c’è già chi lo definisce il nuovo Nicholas Borgogni.

Gli ospiti della seconda puntata di Amici 24

Ma ci sarà spazio, nel corso della seconda registrazione di Amici 24, anche per l’esibizione di alcuni ospiti di Maria De Filippi: le anticipazioni ci sveleranno i nomi di chi salirà sul palco; si tratterà di altri noti ex allievi del talent? Attesissimo è poi il ritorno delle esibizioni dei ballerini professionisti: i fan del talent si chiedono se ci sarà qualche allievo dello scorso anno nel cast di questa edizione.