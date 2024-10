Grandi emozioni ad Amici 2024, anche se stavolta il day-time del programma ci ha mostrato un lato negativo del cantante Trigno. Quest’ultimo è stato protagonista di una lite con Ilan Muccino per aver acceso l’aria condizionata la notte, cosa che lo ha fatto svegliare con il mal di gola e senza voce. Trigno, che negli scorsi giorni è stato chiamato da Maria De Filippi, si è arrabbiato moltissimo dopo che di notte a sua insaputa è stata abbassata la temperatura e per il fatto di non poter partecipare al pomeriggio alla lezione di canto, con il rischio di non arrivare pronto alla registrazione in onda domenica 13 ottobre 2024.

Tra Ilan Muccino e Trigno c’è stato uno scontro di fuoco e sono volate parole grosse: “Vaffan**lo Ilan, mi hai rovinato tutto“, ha detto il cantante la mattina appena sveglio. Nella casa è calato il silenzio più totale e Ilan non si aspettava di venire trattato in questo modo, raccontando di aver avuto molto caldo la notte. “Mette l’aria gelida e poi dorme con il pigiama con i pantaloni lunghi!” ha detto Trigno agli altri concorrenti di Amici 2024. La lite è andata avanti tanto tempo, e i due si sono scontrati fino al pomeriggio, quando hanno provato finalmente a calmare le acque.

Durante la discussione sull’aria condizionata, Ilan Muccino di Amici 2024 non ha avuto nemmeno il tempo di rispondere a Trigno, dato che quest’ultimo era davvero inferocito e non voleva sentire ragioni. Appena però si sono abbassati i toni, Ilan ha spiegato di aver semplicemente acceso la ventola a 25 gradi, e di non aver nemmeno azionato il condizionatore. Muccino, cantante di Amici 2024 ha poi aggiunto davanti al collega che secondo lui è stata una mossa da “para**lo“, perchè in questo modo avrebbe avuto una scusa qualora non fossero andate bene le prove di canto del pomeriggio.

Appena Trigno ha sentito queste parole non ne ha voluto più sapere e se n’è andato, ma nel pomeriggio è successo un altro colpaccio: Ilan per via delle discussioni con l’altro cantante ha perso la lezione di canto ed è scoppiato a piangere sul divano, dopo aver chiesto scusa all’insegnante per non aver fatto in tempo. Al che, Trigno si è avvicinato e lo ha abbracciato, chiamando subito la redazione per convincerla ad aggiungere una nuova lezione per Ilan, che è stato accontentato dalla produzione di Amici 2024. I due si sono poi abbracciati sul divano, chiedendosi reciprocamente scusa.