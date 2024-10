La tensione è altissima ad Amici 2024, e quasi ogni giorno gli allievi litigano l’uno con l’altro per alcune incomprensioni. C’è però chi come Vybes si è sentito attaccato nel profondo da Trigno dopo una performance per lui molto importante. Il cantante si è esibito cantando un pezzo dedicato a sua madre, un pezzo scritto per i genitori per ringraziarli di tutti i sacrifici che hanno fatto per farlo arrivare fino a quel punto. Prima che si esibisse, Trigno l’ha guardato e gli ha detto: “Hai l’ansia, eh?!“, frase che non è piaciuta a Vybes, il quale è stato zitto per poi sfogarsi una volta tornati in casa.

Trigno di Amici 2024, chi è la fidanzata Ege Senni Monaco?/ Il commento sospetto sui social: "Corri..."

A suo dire, Trigno voleva semplicemente condividere un momento di ansia prima della sfida, cercando complicità nel compagno. Vybes però non ha compreso le sue intenzioni e si è subito sentito attaccato, infuriandosi con il collega cantante e dicendogli che avrebbe accettato qualsiasi commento ma non su quel pezzo, che per lui rappresentava molto più di una semplice canzone, ma una vera e propria dedica ai suoi genitori. Come abbiamo visto sin dall’inizio, Vybes è molto legato alla sua famiglia in particolare al suo cane, che gli manca tanto.

Amici 2024, Alena torna sui social e si sfoga dopo l'eliminazione/ "Adesso ho capito cosa voglio fare"

Trigno e Vybes ad Amici 2024 litigano pesantemente: “Non mi hai rispettato”

Dopo la discussione tra Trigno e Vybes ad Amici 2024, è intervenuta Maria De Filippi, che come spesso accade chiama gli allievi a rapporto tramite il microfono installato dalla produzione. Così ha chiamato Ilan Muccino, Trigno e Vybes a guardare un video montato proprio per loro, in cui si vede il “trio Latte e Biscotti“, come li ha soprannominati la conduttrice. Il motivo? Loro tre si trovano sempre insieme a fare colazione e spesso durante il giorno si preparano del latte e biscotti.

Maria De Filippi ha fatto ragionare i due ragazzi spiegando anche come è fatto Trigno, che ha un carattere particolare: non riesce bene a moderarsi e comprendere le situazioni ma spesso si lascia andare ad alcune battute che non tengono conto del contesto. Da quel momento i ragazzi si sono riappacificati e Trigno ha seguito Vybes fuori in giardino. Quest’ultimo è scoppiato a piangere e si sono lasciati andare in un lungo abbraccio, stringendo l’orso di peluche di Vybes. I social hanno particolarmente apprezzato questo modo di far pace, molto maturo e consapevole.

Amici 2024/ Anticipazioni e diretta terza puntata 13 ottobre: Sienna vince la sfida con Matias