Amici 21/ Anticipazioni puntata 30 gennaio 2022: il percorso degli allievi nella scuola

Amici 21, anticipazioni puntata 30 gennaio 2022

Domenica 30 gennaio, alle 14, canale 5 trasmette una puntata speciale di Amici 21. L’appuntamento pomeridiano con il talen show di Maria De Filippi dallo studio oggi non sarà trasmesso. La registrazione della nuova puntata, infatti, è saltata per la presenza di alcuni casi di covid tra i ballerini professionisti. Nessuna sfida, nessun esame e nessuna esibizione in studio per gli allievi della scuola più famosa d’Italia che, tuttavia, faranno comunque compagnia ai propri fan in quello che sarà un daytime speciale. La puntata in onda oggi, infatti, andrà in onda dalle 14 alle 15.30 per poi lasciare spazio ad una nuova puntata di Verissimo.

Cosa accadrà, dunque, nella puntata speciale di Amici in onda oggi? Quali saranno i protagonisti? La puntata speciale di Amici 21 sarà dedicata a tutti gli allievi e racconterà il loro percorso nella scuola dal primo giorno ad oggi. Un modo per conoscere ancora più a fondo i cantanti e i ballerini che nella scuola di Maria De Filippi stanno provando a realizzare il loro sogno professionale.

Il percorso degli allievi di Amici 21 in vista del serale

In vista dell’inizio del serale che partirà al termine della stagione attualmente in onda di C’è posta per te, nel corso della puntata di Amici 21 in onda oggi, sarà mostrato il percorso di tutti gli allievi all’interno della scuola. Dalle prime lezioni di Amici 21 alle sfide affrontate e superate fino ai momenti più emozionanti e più difficili. A svelare il contenuto della puntata in onda oggi è stata Elisabetta Soldati, braccio destro di Maria De Filippi.

“Domani (oggi ndr) ore 14.00 su canale5 appuntamento con Speciale Amici 🎉In questa puntata attraverso la voce narrante degli allievi di Amici i ragazzi raccontano il loro percorso nella scuola“, si legge su Instagram. Una puntata più breve del solito, ma altrettanto emozionante quella di Amici in onda oggi.

