Amici 21/ Anticipazioni registrazione 15 settembre 2021: nuova classe e allievi

Amici 21, anticipazioni registrazione prima puntata Amici 2022

L’attesa è finita e prima del previsto. L’edizione di Amici 21 inizia eccezionalmente domenica ma, stando alle anticipazioni trapelate in questi giorni, la puntata sarà registrata. Proprio oggi, 15 settembre, Maria De Filippi torna nello studio di Canale 5 per la registrazione della primissima puntata che presenterà al pubblico la nuova classe di Amici 2022. Cantanti e ballerini si sono sottoposti ai casting negli scorsi mesi e domani, coloro che sono arrivati fino alla fine, scopriranno se hanno ottenuto o no un banco nella scuola.

Aleggia ancora un alone di mistero sui professori che siederanno quest’anno alla cattedra di Amici 21. Se per il ballo sembra siano confermati Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, per il canto tornano Anna Pettinelli e Rudy Zerbi ma non è chiaro chi sarà il terzo. Lo scopriremo probabilmente domani, con l’arrivo delle prime anticipazioni.

Il cast ballerini dei professionisti di Amici 21: il debutto di Giulia Stabile

Amici 21 torna con una nuova edizione ricca di novità ma anche di conferma. Nel cast dei ballerini, stando alle indiscrezioni, ritroviamo: Elena D’Amario, Umberto Gaudino e Francesca Tocca. Ci sarà anche Andreas Muller, affiancato da Spillo. Entrambi saranno i coreografi ed esecutori dello stile hip-hop e street. Ritornano inoltre Giuseppe Giofrè, Giulia Pauselli, Simone Nolasco, Marcello Sacchetta e Sebastian. Grande e atteso arrivo, infine, quello di Giulia Stabile, l’amatissima vincitrice dell’ultima edizione di Amici, che rivedremo poi anche a Tu si que vales in un ruolo tutto nuovo.

Amici 21, eccezionalmente in onda domenica: ecco perché

La puntata di Amici 21 che verrà registrata oggi 15 settembre 2021 non andrà però in onda sabato ma eccezionalmente domenica (e per due domeniche consecutive, poi tornerà al sabato). Il comunicato di Mediaset infatti svela: “Per realizzare al meglio e con la massima qualità produttiva Scene da un matrimonio, il nuovo programma pomeridiano di Canale 5 non esordirà domenica 19 settembre come previsto ma sarà posticipato a domenica 3 ottobre. Al suo posto, nel quadro dell’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica, Mediaset ha chiesto al team produttivo di Amici di andare in onda per due settimane non il sabato come di consueto ma la domenica. La proposta è stata accolta e Mediaset ringrazia il team per la disponibilità. Sabato 18 settembre nel pomeriggio di Canale 5 non sarà quindi in onda Amici ma un titolo delle soap-opera attualmente in palinsesto.”



