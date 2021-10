Amici 21/ Anticipazioni registrazione 7 ottobre: LDA, Mattia e Christian in sfida

Amici 2021, anticipazioni registrazione 7 ottobre

Domenica prossima, alle 14 circa su Canale 5, ci attende una nuova puntata di Amici 2021. Ciò che vedremo sarà quanto verrà registrato proprio oggi, giovedì 7 ottobre, nel celebre studio di Canale 5. Gli allievi e i professori si preparano infatti ad affrontare una nuova puntata che si prospetta piuttosto movimentata. Colpa di un provvedimento disciplinare che in settimana ha colpito l’intera classe a causa di disordine e mancate pulizie in casetta.

Il risultato è stato l’assegnazione di ben quattro magliette rosse per altrettante sfide, due per il ballo e due per il canto. A finire in sfida i ragazzi più votati dal gruppo in base al loro aiuto in casetta in fatto di pulizie: Luigi e LDA per il canto, Mattia e Christian per la danza. Saranno loro a rischiare il posto nella scuola dopo quanto accaduto.

Amici 2021: quattro sfide e la riconferma delle maglie per gli allievi

Nel corso della registrazione di Amici 2021 di oggi 7 ottobre scopriremo chi riuscirà a superare la sfida e chi no. A giudicarle saranno però i professori stessi, come annunciato da Raimondo Todaro ai suoi due allievi. Quest’ultimo si è detto molto risentito dal comportamento di Mattia e Christian, dicendosi pronto ad eliminarli qualora gli sfidanti saranno al loro livello nella sfida (e non superiori!).

Ad Amici 2021 oltre alle quattro sfide, Maria De Filippi darà poi il via alle varie esibizioni dei ragazzi che, settimana dopo settimana, devono confermare la loro maglia e, dunque, permanenza nella scuola. Un momento che, si consueto, dà il via a scontri piuttosto accesi tra i professori, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli in modo particolare. Non sono da escludere anche possibili gossip, come quello che vede protagonisti Carola e Luigi. Che sia già nato un primo amore nella scuola?

