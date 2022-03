Amici 21, Internet-gate e lite furiosa: arriva il provvedimento/ Quali sono gli alunni coinvolti?

Amici 21, esplode l’affaire uso improprio di Internet prima del serale: lite furiosa in casetta

Il 19 marzo 2022 su Canale 5 partirà ufficialmente il serale di Amici 21 e intanto -come si rileva nel daytime settimanale del talent, tra i 18 talenti concorrenti esplode una furiosa lite che vede il ballerino Nunzio tacciato da alcuni compagni di studio di uso improprio di Internet e del pc messi a disposizione dalla produzione per motivi legati alla preparazione dello show e allo studio delle discipline canto e ballo. L’affaire intestino parte con Nunzio che, irritato dalle voci che in casetta lo tacciano di utilizzo eccessivo ed improprio del pc con annessa connettività a Internet, sbotta contro Aisha e Christian accusandoli di evitare un confronto con lui, e quindi di ipocrisia: “Se volevi il pc me lo dicevi … e poi Christian cosa faccio di diverso da te?”. Pronta è la replica di Aisha: “Nunzio sei sicuro di stare a posto con la coscienza?”. A questo punto il cantante Gio spezza una lancia a favore di Nunzio, ammettendo delle colpe generali, di tutta la classe, rispetto all’omissione che farebbe Nunzio e chi lo accusa: “Si parla anche di qualcosa che facciamo tutti e comunque non sarebbe nulla di grave”.

Rispetto alla furiosa lite che vede Nunzio tacciato dal resto della classe ammessa al serale di Amici 21, di infrazione del regolamento del talent, quindi decide di intervenire la produzione Mediaset con un comunicato diramato ai talenti, volto a fare luce sul caso del momento. La nota che si apprende riprende testuali parole e taccia 17 tra i 18 concorrenti dello show di infrazioni del regolamento, inclusi Aisha (che accusa Nunzio) e LDA, che non muove accuse e che in questi giorni ha postato delle Instagram stories, per ringraziare i fan, anche in replica al titolo conferitogli da ‘Il sussidiario.net” di “Justin Bieber italiano” per i record raggiunti (che il figlio di Gigi D’Alessio abbia rischiato grosso, per amore dei supporters?): “Vi siete accusati a vicenda, ma tutti avete infranto le regole, accedendo a Internet per motivi non inerenti allo studio, utilizzando i social fuori dall’orario consentito, l’utilizzo dei pc per comunicare tra voi ed eludere i microfoni, la produzione vi ha consentito l’autogestione ma si è resa conto che ne avete approfittato…. Internet non sarà più permesso, se non in sala 8 e monitorati”.

Insomma, il provvedimento stabilito dalla produzione Mediaset è chiaro per tutti i 18 concorrenti del serale di Amici 21: è vietato l’utilizzo improprio di Internet e del pc. “Dopo quella lite furiosa che hanno fatto era inevitabile che accadesse…”, è quindi la reazione a caldo di LDA (cantante record di stream su Spotify Italia, ndr) condivisa con il resto della classe. Nunzio gli fa eco e ammette: “Su 18, 15 andiamo su Twitter”. Nel mirino delle accuse della produzione -per le infrazioni emerse partendo da febbraio 2022- finiscono tutti i talenti eccetto Luigi (0 infrazioni). “Io però qualche volta ho infranto le regole, accedendo a Youtube per guardare dei live, lo ammetto, son sincero”, fa però notare Luigi Strangis. E il pubblico non risparmia commenti sull’Internet-gate, sul profilo Instagram di Amici, perlopiù a difesa di Nunzio da chi lo accusa: “Alla fine hanno dato la colpa a Nunzio, quando l’avevano tutti… quindi state zitti e siate coerenti”, si legge in particolare in uno dei commenti più aggreganti.

Nel frattempo, spuntano delle importanti novità sul serale di Amici 21…

