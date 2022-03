Amici 21, LDA canta in look low-cost con Shein e incanta/ Standing ovation per lui

Amici 21, LDA fa rumore con l’outfit acquistato su Shein

Il primo serale di Amici 21, andato in onda il 19 marzo 2022 su Canale 5, registra tra gli highlights le esibizioni di LDA -tra le più apprezzate secondo le interazioni social segnate dalla puntata- e non solo per il contributo artistico del figlio di Gigi D’Alessio nelle 3 manche previste per la sfida a 3 squadre. Anche in fatto di look, LDA è riuscito a rubare la scena al resto dei concorrenti ammessi alla fase serale dello show di Canale 5, optando per una giaccia bomber disponibile su Shein a prezzo stracciato, del valore stimato 41 euro. Il figlio d’arte -al bomber disponibile sul sito di e-commerce cinese, che vanta tra i punti di forza un rapporto ottimale qualità/prezzo sui prodotti- ha inoltre abbinato un berretto, una t-shirt bianca e dei jeans, con sneakers del brand Brown, per un total-look perfetto per la primavera 2022 e che strizza l’occhio alle mise della popstar di fama mondiale che ispira il giovane, Justin Bieber. Il risultato della scelta artistica di LDA ricaduta sul suo look può dirsi a dir poco brillante. Da parte del fandom del cantante di Quello che fa male (con cui il 18enne registra il record assoluto di stream su Spotify Italia, ad Amici 21), non a caso, abbondano messaggi social di consensi non solo per le performance ma anche per la mise di cui il 18enne si è reso protagonista nel corso del debutto al serale di Amici 21.

L’azienda cinese, a cui è ricorso LDA di Amici 2022 per l’acquisto del bomber stilizzato con un iconico orsetto, ha tre sedi – una a Nanjing e le altre due sedi sono invece site negli Stati Uniti e in Europa. Tuttavia Shein produce esclusivamente in Cina, ma gestisce qualsiasi aspetta dell’attività di e-commerce. L’ideazione e il confezionamento di un capo oscilla tra i 3 e i 6 giorni lavorativi. La spedizione in Italia – gratuita per ordini superiori a 19 euro – richiede nel complesso un’attesa stimata due settimane.

Sulla scia della polemica sollevata dal fandom via social – che taccia i giudici adibiti alle votazioni di Amici 21, Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, di incompetenza per la sua messa a rischio con Leo e Gio Montana al termine della seconda manche del primo serale targato Amici 2022, LDA registra delle esibizioni dal notevole volume di interazioni social positive con il debutto alla fase finale dello show di Maria De Filippi.

Complice anche il suo inconic outfit “low cost” acquistabile su Shein a prezzo accessibile per tutti, il figlio di Gigi D’Alessio e protagonista di Amici 21 riceve una standing ovation dentro e fuori lo studio del talent al termine della sua esibizione sulle note di Quello che fa male, il brano con cui è titolare del record di stream al talent, di oltre 18 milioni di ascolti registrati su Spotify Italia. La performance lo salva dal ballottaggio finale toccato a Gio Montana e Christian Stefanelli per la decretazione del secondo eliminato. Ma prima della sua messa a rischio ad Amici 2022, LDA al secolo Luca D’Alessio incanta il pubblico di Canale 5 in un duetto con il compagno di team (capeggiato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi), Calma, in una cover personalizzata sulle note di Vento d’estate, di Max Gazzé. Al testo del brano originale, Luca aggiunge delle barre rap, creando un’alchimia delle voci magica, con Calma.

“Nel tuo viso c’è un salotto, metti caso che l’amore è un posto, di sicuro al mare, ma senza avere un porto a mare, naufragare.” canta Calma, riprendendo i lyrics di Vento d’estate. E LDA aggiunge la corrente scritta di suo pugno: “Le scie delle barche si incontrano, si uniscono per separarsi… sembra che i nostri occhi si incrociano, fingono che non vogliono guardarsi. Noi che ci mischiamo… sembriamo correnti nel mare; l’amore è un po’ come il sole, ti scalda… ma sai ti può scottare”. “…Come vento d’estate, io vado al mare, voi che fate? non mi aspettare: mi sono perso.” è il finale marino di LDA ft.ing Calma ad Amici 2022.

“Che belli, insieme!”, “La coppia che scoppia”, “A me sti due mi piacciono un botto, raga”, si legge tra i vari commenti social di consenso, rilasciati dagli internauti sulla pagina Instagram di Amici. Insomma, può dirsi vincente per LDA anche la scelta del duetto con Calma, nonostante la loro squadra abbia perso un pezzo di cuore, Gio Montana. E intanto l’eliminato rompe il silenzio sulla polemica che lo etichetta come l’agnello sacrificale di Amici 21…













