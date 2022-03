Amici 21, LDA e Calma insultano “La paranza” di Daniele Silvestri/ L’ira di Rudy Zerbi “che delusione”

Amici 21, Calma e LDA contestano l’assegnazione di Rudy Zerbi per il secondo serale

Nervi tesi ad Amici 21, con LDA e Calma che contestano a gran voce una delle assegnazioni ricevute per l’entertainment del secondo serale del talent, ovvero “La paranza” di Daniele Silvestri. Ad assegnarla ai due cantanti (reduci da un iconico duetto sulle note di Vento d’estate), è il loro mentore, Rudy Zerbi. Come emerge nel daytime del talent in onda il 24 marzo 2022, appartatisi in giardino a discutere del noto compito assegnato loro dal prof, i due giovani si rifiutano indirettamente di sostenere la prova voluta dal loro insegnante di canto, rischiando così di compromettere la loro corsa al serale.

“Io quando l’ho sentita ho detto che stiamo a parlà…”, sbotta Calma sull’assegnazione, tra il serio e il faceto e a fargli eco è LDA (record di ascolti e ascoltatori su Spotify di Amici 21): ” Io pure ho paura di contestare il pezzo. Ma preparare un pezzo così non serve. Uno su 5, tra i pezzi che mi sono assegnati, può mettere in risalto cosa faccio. Con tutto il rispetto…”. Insomma, il figlio di Gigi D’Alessio ritiene controproducente per il suo percorso ad Amici 21 l’idea di esibirsi sulle note de “La paranza”, un brano che non valorizzerebbe le sue doti artistiche e che non lo ispirerebbe a scrivere delle barre personali, nella scrittura creativa che resta la sua roccaforte. E Calma rincara, poi, la dose: “A cantare una canzone che fa ‘la paranza è una danza, che si balla con il movimento di panza…”… Io mi vergogno”.

Rudy Zerbi deluso da Calma e LDA: cosa rischiano i cantanti ad Amici 21?

Nel frattempo, dopo aver appreso delle contestazioni giunte ad Amici 21 da parte dei pupilli, LDA e Calma, Rudy Zerbi convoca i pupilli interessati per un confronto sull’assegnazione de “La paranza”. In occasione del confronto, Zerbi si palesa furioso, in un rimprovero sferrato nel mezzo del daytime di Amici 21, ai due pupilli: “Vi dovreste vergognare, ma non di cantare una canzone così… ma dell’ignoranza con la quale avete affrontato un pezzo del genere…Mi delude la strafottenza con la quale contestate un artista come Daniele Silvestri? Ma sapete di cosa parla la canzone? Parla di mafia, cosa nostra…”. Insomma, per il talentscout, LDA & Calma avrebbero mosso una contestazione gratuita rispetto all’assegnazione de “La paranza”, palesandosi impreparati sull’importanza del pezzo di Daniele Silvestri.

E il rimprovero di Rudy Zerbi ora desta preoccupazione generale nei fandom di LDA e Calma: moti sono, infatti, tra i fan dei due giovani, a temere il peggio per il futuro dei cantanti, a causa dell‘affaire compromettente “La paranza”, che intanto vede i giovani beniamini della “generazione z” ai ferri corti con il loro stesso insegnante e mentore, nel canto. Cosa ne penseranno i 3 giudici adibiti alle votazioni del serale di Amici 21, del caso? Secondo le anticipazioni tv -relative al secondo serale del talent di sabato 26 marzo 2022- non a caso, Calma finisce a rischio eliminazione, per poi rivelarsi il primo eliminato del nuovo appuntamento tv.

Inoltre, sono molteplici i messaggi di contestazione rilasciati dal popolo del web sulla pagina Instagram di Amici, rivolti sia ai due artisti che a Zerbi sul caso “La paranza”, a margine di cui, quindi l’opinione dell’occhio pubblico si spacca a metà: “Posso dire che questa volta Rudy Zerbi ha ragione”; “Meno male che i cantanti non cantano solo di amore, I ragazzi hanno sbagliato a denigrare la canzone”; “Rudy mi sa che non abbiano tutti i torti, quando dicono che non assegni loro canzoni che gli si addicano”; “Che pesantezza, Zerbi”.

