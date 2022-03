Amici 21 serale 2022, LDA record e Gio outsider/ La classifica Spotify ascoltatori

Amici 21, si avvicina il secondo serale: LDA è record nella classifica degli ascoltatori mensili per i cantanti su Spotify

Quando ormai mancano poche ore al 26 marzo 2022, data in cui va in onda il secondo appuntamento tv del serale di Amici 21, su Spotify Italia sono aggiornati i dati concernenti il volume degli ascoltatori mensili di ciascuno dei cantanti ammessi al talent di Maria De Filippi. Tra gli artisti in questione, quindi i 18 concorrenti ammessi alla fase serale dello show, incluso il trapper Gio Montana (eliminato al primo serale di Amici 21, il 19 marzo 2022), si delinea quindi una classifica Spotify degli ascoltatori mensili, che vede il concorrente LDA raggiungere un nuovo record.

Ebbene sì, il figlio di Gigi D’Alessio registra il più alto numero di ascoltatori nel mese di marzo corrente, secondo i dati della classifica in questione -aggiornati al 24 marzo 2022 su Spotify Italia (piattaforma musicale online adibita agli ascolti per i fruitori di musica, ndr)- in vista del secondo serale di Amici 2022. Questo, con oltre 800mila fruitori di musica attivi sull’account di Spotify Italia targato Luca D’Alessio in arte LDA. Il nuovo traguardo per il 18enne va ad aggiungersi agli altri record ottenuti nella scuola di Amici 21, tra cui il record di stream per un solo singolo, raggiunto da LDA con oltre 18 milioni di ascolti con Quello che fa male, e il record raggiunto con il disco d’oro e il disco di platino certificati FIMI conseguiti nel minor tempo possibile che la storia di Amici ricordi . Si ricordi che LDA ha battuto il record di Sangiovanni, vincitore di Amici 20, raggiungendo l’oro e il platino con Quello che fa male in tempi record a pochi mesi dalla data del rilascio dell’inedito.

LDA primo nella classifica degli ascoltatori mensili di Amici 2022: l’eliminato Gio sorprende, testa a testa tra…

Nella classifica degli ascoltatori mensili su Spotify Italia, relativa ai cantanti ammessi al serale Amici 21 (incluso l’eliminato Gio Montana), nel dettaglio abbiamo al primo posto il pupillo di Rudy Zerbi, LDA, con 811.741 ascoltatori mensili. Al secondo posto si impone Sissi al secolo Silvia Cesana, con 645.896 ascoltatori mensili. Alle spalle della pupilla di Lorella Cuccarini, si assesta il pupillo di Anna Pettinelli, Albe, sul terzo podio con 609.489 ascoltatori mensili. A seguire, al quarto posto staziona Luigi con 353.255 ascoltatori mensili. Quinta posizione per Alex al secolo con 339.241 ascoltatori mensili. A seguire, al sesto, settimo, ottavo e nono posto, abbiamo Gio Montana con 223.255 ascoltatori mensili, Crytical con 105.022, Aisha con 104.660 e Calma con 51.296.

Curioso è il dato che si registra per l’eliminato dal serale di Amici 2022, Gio Montana: il trapper supera Crytical e Aisha, ancora in corsa al serale, per il numero di ascoltatori mensili su Spotify Italia.











