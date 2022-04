Amici 21, LDA eliminato in lacrime consola Nunzio/ “Non c’è più Luca”

Amici 21, LDA è eliminato al sesto serale: il ballottaggio con Nunzio è amaro

Il sesto serale di Amici 21, in onda il 23 aprile 2022 su Canale 5, decreta l’eliminazione di LDA, decimo eliminato dal talent. Il figlio di Gigi D’Alessio non riesce a battere Nunzio Stancampiano al ballottaggio finale per l’eliminazione, come stabilito dai 3 giudici adibiti alle votazioni, Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino. A dare notizia del verdetto funesto dell’eliminazione di LDA è Maria De Filippi. E pronto è il pianto sentito di Nunzio: “Perché deve uscire, Luca?!?”. “Non sono più il Luca di prima, Luca non c’è più”, ammette LDA, provando a consolare l’amico per la pelle latinista. E non mancano le lacrime per LDA.

“Siete stati una seconda famiglia, tutti, avete fatto migliorare Luca come persona”, dichiara quindi in lacrime Luca D’Alessio, mettendo a nudo le sue fragilità dinanzi agli occhi commossi dei compagni di classe, ad Amici 21.

LDA dice addio ai compagni di classe ad Amici 21

LDA poi passa a rivolgere un messaggio d’addio a ciascuno dei suoi compagni di classe ad Amici 21. A Sissi: “Mi hai dato quell’ingenuità buona”. Ad Alex “Sei stato un fratello maggiore”, a Serena: “Mi hai trasmesso la disciplina”. Dario, “sei speciale”. Luigi: “Mi hai fatto imparare a perdere, mi hai dato tanto musicalmente, mi hai capire l’importanza di uno strumento”. “Michele tu mi hai dato il lavoro, sei sempre sul pezzo, me lo hai trasmesso ma io mi sono spento”. “Albe sei un fratello, ti voglio bene, tre parole ma dette con il cuore”. “Nunzio, sei un fenomeno, mi hai trasmesso quella spocchia buona, che serve nella vita”.

A Maria De Filippi, poi, LDA si dice eternamente grato: “Mi hai fatto diventare Luca, tramite me hai fatto aprire gli occhi a tante persone…”. Il riferimento è alla lotta personale che accomuna LDA a tanti figli d’arte e che il 19enne (record di stream ad Amici 21) ha avviato al talent contro i pregiudizi di chi lo taccia di essere un “raccomandato” nell’industria musicale, perché figlio di Gigi D’Alessio.

