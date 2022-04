LDA, Amici 2022/ Riceve gli auguri dal fratello Andrea, impressionante è la somiglianza tra i due

Amici 2022, LDA ha un fratello minore che gli somiglia molto: si tratta del figlio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

Alla vigilia del terzo serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, atteso per il 2 aprile 2022 su Canale 5, LDA è il protagonista di un party che si tiene nella casetta dei talenti del talent di Canale 5, dove -tra le altre curiosità- emerge l’impressionante somiglianza che lui ha con il fratello Andrea. La festa si tiene in occasione del 19esimo compleanno del figlio di Gigi D’Alessio nonché record di stream per un solo singolo nella scuola più amata dagli italiani, il quale mette a segno oltre 19 milioni di ascolti su Spotify Italia con il singolo Quello che fa male. I festeggiamenti non coinvolgono solo il festeggiato, ma anche gli altri concorrenti nel circuito ballo e nel canto ammessi al serale di Amici 2022. Non mancano per l’occasione i cori al grido di “tanti auguri a te” per LDA al secolo Luca D’Alessio. Subito dopo il party di compleanno, non manca per il festeggiato una sorpresa speciale da parte della famiglia.

Amici 21, tempo di party per LDA/ Il fratello Claudio dopo La paranza: "Tieni duro!"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Si tratta di un videomessaggio di auguri, che in apertura vede esordire il padre del 19enne, Gigi D’Alessio, insieme al figlio di nome Andrea. Andrea è il fratello che LDA ha avuto dall’unione tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, seguita al matrimonio del cantante di Mon Amour con la madre casalinga Carmela Barbato. Nel videomessaggio di auguri, non mancano poi gli auguri del fratello Claudio D’Alessio e la sorella Ilaria D’Alessio, che il 19enne ha avuto dal matrimonio dei due genitori. E infine non mancano gli auguri di mamma Carmela Barbato, per lui.

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, nuovi retroscena sulla rottura/ "Nozze? Lei voleva…"

Andrea D’Alessio compie gli anni dopo LDA: la somiglianza tra i due è virale

A pochi giorni dalla data di compleanno ricorsa per LDA al secolo Luca D’Alessio, in data 1° aprile 2022 ricorre il compleanno di Andrea D’Alessio, ovvero il fratello minore del 19enne, che spegne in questi giorni 12 candeline. Andrea, il figlio che Gigi D’Alessio, padre di LDA; ha avuto dalla lovestory con Anna Tatangelo, ora desta particolare curiosità nel popolo della rete, in seguito alla condivisione in rete del videomessaggio di auguri giunto al concorrente di Amici 2022. Questo, dal momento che vanta una somiglianza impressionante al confronto con il fratello maggiore Luca D’Alessio, che è in lizza per la vittoria finale di Amici 2022.

Amici 21, LDA è record a 19 anni/ Gigi D'Alessio: "Hai voluto fare da solo..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Che come LDA anche Andrea possa inseguire le orme del padre Gigi D’Alessio e intraprendere la carriera musicale?











© RIPRODUZIONE RISERVATA