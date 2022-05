Amici 21, LDA rilascia il primo album, Aka7even: “In bocca al lupo”/ La sorpresa è la diretta al piano…

Amici 21, avanza il fenomeno LDA: esce il primo album eponimo, il messaggio di Aka7even

Quando ormai mancano poche ore alla messa in onda della finale di Amici 21, prevista per il 15 maggio 2022 su Canale 5, alcuni concorrenti cantanti partecipanti al serale del talent celebrano il rilascio dei loro rispettivi primi album, realizzati grazie alla popolarità ottenuta allo show dei talenti prodotto e condotto da Maria De Filippi. Il primo a rilasciare il primo album in carriera, eponimo – tra tutti i concorrenti di Amici 21, per molti telespettatori, finalista mancato del talent- è Luca D’Alessio in arte LDA, su proposta di contratto ricevuta da Columbia Records, facente capo alla casa discografica Sony Music Italy, subito dopo l’eliminazione dal talent avvenuta tra le polemiche più disparate al sesto serale.

L’album LDA è ufficialmente disponibile ovunque a partire dalla mezzanotte a cavallo tra il 12 e il 13 maggio 2022 e a farne da apripista è il singolo Bandana, di cui è molto atteso il video musicale, dopo il rilascio del lyric video, avvenuto in queste ore sul canale ufficiale YouTube del cantautore 19enne di Napoli. Inoltre, è ora possibile ascoltare il nuovo album anche su Spotify Italia, piattaforma musicale dove LDA ha ottenuto il record di stream complessivi di Amici 21, registrando oltre 40 milioni di ascolti, che segnano al contempo il record nel record nel talent per lui di oltre 60 milioni di plays raggiunti su tutte le piattaforme musicali.

A margine del post che LDA condivide su Instagram, nel quale annuncia il rilascio del disco, emerge tra gli innumerevoli messaggi quello del concittadino di Napoli Aka7even, che con il 19enne condivide anche la stessa casa discografica: “In bocca al lupo, fratellino!”, seguito da un’emoticon a forma di cuore.

LDA presenta l’album in una diretta live, in versione voce e piano! Esplode la polemica sull’uscita da Amici

Poco prima dello scoccare della mezzanotte fatidica, che lo consacra come nuova stella del firmamento pop made in Italy, LDA ha condiviso con il web su Instagram una diretta, in cui canta in versione piano e voce alcuni brani contenuti nella track-list del suo primo album, quali Quello che fa male (record di stream su Spotify Italia e primo singolo a conseguire in tempi biblici il disco d’oro e il disco di platino nella storia di Amici), Sai, Io volevo solo te, Scusa, Resta. “Io sono debitore a questo singolo”, dichiara il figlio di Gigi D’Alessio parlando di Quello che fa male in apertura della diretta, in cui presenta ufficialmente le tracce del suo album di debutto nell’industria musicale made in Italy. In occasione dell’intervento social, inoltre, il cantautore 19enne dimostra di saper suonare il piano, e di essere quindi anche un musicista, oltre che un cantautore. Un particolare che ora alimenta la polemica esplosa in rete, che taccia l’insegnante di canto ad Amici, Rudy Zerbi, di aver negato al 19enne l’utilizzo del piano al talent di Maria De Filippi, contribuendo così ad oscurarne il talento e le capacità artistiche.

