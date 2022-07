Amici 21, Luigi Strangis e LDA si mostrano insieme sui social/ Fan in visibilio…

Luigi Strangis e LDA reunion a Battiti Live, i fan pazzi di gioia

Luigi Strangis e LDA di nuovo insieme. I due allievi della scorsa edizione di Amici sono stati ospiti di Battiti Live e in questa occasione hanno avuto modo di rivedersi. Luigi e LDA si sono mostrati assieme sui social per la gioia dei fan che sono impazziti. Per i due allievi è un periodo d’oro. Luigi Strangis dopo aver vinto l’edizione di Amici si è esibito sui palchi delle diverse kermesse musicali e ha scalato le classifiche con il suo brano. A postare il video sui social è stato il figlio di Gigi D’Alessio. Luigi Strangis e LDA sono stati i concorrenti che hanno conquistato maggiori consensi nel pubblico e non solo per il loro talento. Entrambi gli artisti si cono mostrati sempre educati anche con i loro insegnanti a differenza di altri.

LDA ospite alla finale di Battiti live, con lui c'è Aka7even/ Che succede dopo Amici?

Qualche giorno fa Luigi è stato ospite del nuovo format di Lorella Cuccarini e in questa occasione ha parlato di Maria De Filippi: “Maria, io non so come descriverla. Perché come fai a descrivere con parole una persona così? Per me è stata una seconda madre, che ha dato tanto a me stesso. Non so come faccia, sinceramente. Ha sempre la parola giusta, abbiamo avuto dei confronti che mi hanno portato a gettarmi via alcune cose. Descrivere Maria è forse una delle cose più difficili del mondo. Non basterebbero neanche mille canzoni per descrivere Maria. E poi mi trovo bene a parlare con lei, posso dirle tutto, so che comunque c’è un confronto e che mi può consigliare tutto. Per questo l’adoro. E poi riesce ad ascoltare quel poco che dico”.

Carola Puddu: "Storia d'amore con Luigi ad Amici? Mai esistita"/ "Non c'è stato nulla". E su LDA…

LDA si scaglia contro i fan invadenti, cosa è successo?

Qualche giorno fa LDA ha fatto un appello importante ai suoi fan. Il cantante ha un bellissimo rapporto con le persone che lo seguono e che sono venuti a far firmare autografi in ogni tappa dell’instore tour. Nell’ultimo periodo però alcune persone hanno passato il limite mostrando un atteggiamento fastidioso nei confronti dell’artista. Per questo motivo LDA ha deciso di rivolgere un appello ai suoi fan invitandoli ad avere un atteggiamento più consono: “Allora ragazzuoli, vi voglio parlare di una cosa un po’ seria che sta capitando troppe volte. Come sapete io sono sempre disponibile con tutti, non ho mai detto di no a nessuno, anzi mi fa molto piacere stare con voi. Però dovete capire che ci sono delle cose che non sono giuste”.

LDA in preda al panico/ Scrive nuovi versi nella notte del maltempo infernale e...

E’ difficile per un artista gestire la fama improvvisa ma LDA già se l’è cavata scrollandosi di dosso l’etichetta di “figlio di”. Alcuni atteggiamenti dei fan sono però diventati intolleranti e LDA ha deciso di farlo notare: “Tipo, andare a bussare sotto casa è sbagliato, più che altro mia mamma si spaventa e non è giusto che quella povera donna si deve spaventare. Come non è giusto ricevere chiamate sul telefono in continuazione. Ci sono dei momenti dove è importante rispettare la privacy della persona, tanto quando mi incontrate sono super disponibile. Ve l’ho sempre detto, mi conoscete”. L’appello di LDA sui social termina con una storia in cui il cantante mostra l’ennesima chiamata anonima sul proprio cellulare, per poi terminare il discorso, affermando: ” E comunque io ho fatto queste storie non perché è successo una volta, ma perché è successo troppe, troppe, troppe, troppe volte. Confido in voi e nel vostro buon senso. Spero si possa risolvere questa cosa, era giusto dirlo”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA