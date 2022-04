Amici 21, Rudy Zerbi ha un rimorso “Emma Marrone”/ “Bisogna ammettere errori..”

Amici 21, Rudy Zerbi a cuore aperto sul ruolo di talentscout: il rimorso “Emma Marrone”

Nell’attesa del nuovo e quarto serale di Amici 21, il talentscout Rudy Zerbi torna a raccontarsi in toto in un’intervista esclusiva concessa in coppia con la compagna di squadra al talent, Alessandra Celentano, a Tv, sorrisi & canzoni. Da almeno 10 anni, il discografico, radiospeaker e talentscout copre il ruolo di insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi e nel nuovo intervento non nasconde quale sia il suo più grande rammarico nutrito rispetto all’esperienza vissuta al talent di Canale 5. Ovvero quello di non aver “scoperto” Emma Marrone, che prendeva parte ad Amici 9 tra il 2009 e il 2010. “Ci tengo a dire che ho il rammarico di non aver capito fino in fondo, a suo tempo– riporta Rudy Zerbi- il grande talento di Emma Marrone. Questa effettivamente è la verità. Non ero ancora prof all’epoca, ma andavo ad Amici da discografico. Però credo sia importante ammettere i propri errori“.

Rispetto alla coppia che lui forma al timone della loro squadra in corsa al serale di Amici 21, con Alessandra Celentano, poi il talentscout che ha scoperto al talent LDA (figlio di Gigi D’Alessio), Rudy Zerbi, dichiara: “Ci divertiamo e partiamo sempre convinti di vincere”. E le esibizioni di cui si rende protagonista con Alessandra Celentano ai guanti prof che li vedono sfidarsi con Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, al serale di Amici 21? ” Tutta farina del nostro sacco -fa sapere- cosa fare lo decidiamo insieme, poi io mi occupo della parte musicale e Alessandra naturalmente della coreografia -conclude Rudy Zerbi-. E’ bello che Maria si diverta e mi fa particolarmente felice che ridano tutti, proprio stamattina a scuola di mio figlio mi hanno salutato dicendo: “Le caprette ti fanno ciao”. Siamo a questo livello”.

Sulla scia delle dichiarazione che Rudy Zerbi, rilasciate dal talentscout di Amici 21 in un mea culpa pubblico destinato ad Emma Marrone, la cantante di Amami sembra intanto anticipare il rilascio di un nuovo album nella descrizione di un post condiviso su Instagram. “/io parto/ C’È UN NUOVO DISCO DA SCRIVERE. Quando torno torno. Ciao bell*”, è il messaggio sibillino rilasciato a mezzo social e a corredo di un nuovo scatto, da Emma. Parole dalla difficile interpretazione, da cui trapelerebbe che il titolo del nuovo lavoro della cantante sia “Io parto”. Sarà così? Staremo a vedere!

