Amici 2022, LDA sonnambulo spaventa tutti/ Nunzio terrorizzato grida: “Redazione!“

Amici 21, LDA organizza uno scherzo per i compagni: il terrore di Nunzio Stancampiano

Alla viglia del quarto serale di Amici 21, previsto per il prossimo 9 aprile 2022, nel daytime del talent in onda il 5 aprile LDA al secolo Luca D’Alessio diventa protagonista di un momento curioso e all’insegna del terrore per alcuni suoi compagni di studio. L’accadimento in questione si registra nella camera da letto che il figlio di Gigi D’Alessio condivide con Nunzio, Albe e Luigi Strangis, protagonisti concorrenti come il figlio d’arte in corsa al serale di Amici 21.

LDA veste low-cost ad Amici 21/ Il bomber bianco-azzurro Shein spopola!

LDA si finge un soggetto sonnambulo, dimenandosi a destra e a sinistra mentre è a letto, a ritmi forsennati, mentre inscena un sonno turbolento. Alla visione dei curiosi movimenti di LDA, che così compie il suo scherzo ai danni dei compagni di studio ad Amici 21, si registrano tra le reazioni più disparate nei coinquilini Nunzio, Albe e Luigi. Luigi appare incredulo, Albe registra il momento LDA con uno smartphone e Nunzio Stancampiano appare in preda al terrore. Con le lacrime agli occhi e la voce rotta dalla paura, quindi, il latinista sembra perdere tutta la forza che tanto lo contraddistingue quando gioca il ruolo di perfromer sul palco di Amici. “Non ce la faccio, Luca torna in te, per favore me ne devo andare -dichiara a voce urlata Nunzio, visibilmente provato per quanto stia registrandosi dinanzi ai suoi occhi, con LDA che appare in preda al sonnambulismo -. Non ce la faccio… ma lo vedete sto pazzo che sta facendo?”.

Amici 21, Celentano punge Nunzio in guanto con Michele/ "Nunzietto, gambe magre..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Nunzio Stancampiano invoca l’aiuto della Redazione di Amici 21: c’entra LDA

Mentre assiste al sonnambulismo di LDA nel cuore della notte, reduce da un ballottaggio finale sul secondo eliminato al terzo serale di Amici 21, Nunzio Stancampiano invoca l’aiuto della Redazione. Il latinista sembra così esortare non troppo velatamente la produzione a far cambiare stanza al figlio di Gigi D’Alessio. “Redazione!”, quindi esclama il latinista, implorando aiuto alla produzione Mediaset. A rasserenare il bollente spirito di Nunzio, finito in preda al terrore, ci pensa prontamente LDA: “Nunzio sto scherzando, è tutto uno scherzo, sono sveglio!”. “Li amo!”. E con il suo scherzo il figlio d’arte sembra fare incetta di fragorose risate del web.

Nunzio balla con il manichino della Celentano ad Amici 21/ "Realizzo il suo sogno"

“Ti prego Luca torna in te!”; “Sono morta dalle risate”, “Il talento di attore comico di LDA”, “Questi momenti sono linfa vitale”, si legge intanto tra i commenti social più aggreganti degli utenti, rilasciati a margine dello scherzo sul profilo Instagram di Amici, che condivide in rete le immagini del curioso accadimento ad Amici 21. Sulla scia dei commenti social del web relativi allo scherzo inscenato da LDA ai danni dei coinquilini ad Amici 21, intanto, il figlio d’arte è indicato dai bookmakers come papabile vincitore del talent…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)













© RIPRODUZIONE RISERVATA