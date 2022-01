Amici 21, salta la registrazione: positivi nella scuola?/ Rumors sul web, puntata…

Panico tra i fan di Amici. Come fa sapere Novella 2000, la registrazione della nuova puntata di Amici 21 che dovrebbe essere trasmessa domenica 30 gennaio si sarebbe dovuto svolgere in queste ore. Tuttavia, secondo quanto riporta Novella 2000, la produzione avrebbe comunicato la decisione di annullare la registrazione senza, tuttavia, indicare i motivi di tale scelta. La notizia è diventata immediatamente virale e, su Twitter, alcuni utenti, hanno cominciato ad ipotizzare quelle che potrebbero essere state le cause dell’annullamento della registrazione.

Amici 21/ Anticipazioni 26 gennaio: Anna Pettinelli lancia la sfida ad Albe

Secondo alcuni utenti il tutto sarebbe dovuto alla positività. Secondo ciò che scrivono alcuni utenti di Twitter, pare che tre allievi siano risultati positivi al covid. Secondo il portale Quellochetuttivoglionosapere.it, tuttavia, la verità sarebbe un’altra e riguarderebbe il corpo di ballo dei professionisti.

Amici 21/ Diretta 23 gennaio 2022 e eliminati: Alex perde la sfida ma...

Amici 21, salta la registrazione: positivi tra i ballerini professionisti?

Secondo il portale Quellochetuttivoglionosapere.it, alcuni ballerini professionisti sarebbero risultati positivi al covid. Una situazione che “avrebbe costretto la produzione ad annullare la registrazione. I ragazzi starebbero tutti bene e nessuno accuserebbe dei sintomi gravi”, riporta il suddetto portale. Per il momento, tuttavia, si tratta di rumors non ancora confermati.

I profili social ufficiali del talent show di Maria De Filippi non riportano alcuna informazione al riguardo. La pagina Twitter Amici News che riporta settimanalmente tutte le anticipazioni della registrazione, inoltre, ha fatto sapere di non essere a conoscenza della data della nuova registrazione aggiungendo che gli allievi della scuola più famosa d’Italia potrebbero tornare in studio sabato 29 gennaio. Domenica 30 gennaio, dunque, la puntata andrà regolarmente in onda? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

Franco 126 chi è/ Dal duo con Carl Brave alla svolta cantautorale

© RIPRODUZIONE RISERVATA