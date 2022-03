Amici 21 serale 2022, Alberto Urso anticipa il vincitore/ “Tutti bravi, ma vincerà lui”

Amici 21 verso il serale, Alberto Urso svela il suo pronostico sul vincitore 2022

Sta per avere inizio la fase serale di Amici 21 in corso, in partenza il prossimo 19 marzo su Canale 5 tra le novità più disparate -come la presenza di Belen Rodriguez nel ruolo di ospite fisso- e intanto un ex concorrente del talent interviene sulla competizione in corso con un suo bilancio personale consuntivo. Si tratta di Alberto Urso. Il cantante tenore si è aggiudicato la vittoria di Amici 18, la stagione del talent andata in onda tra il 2018 e il 2019. Ebbene, ora torna ad aprirsi sullo show di Maria De Filippi che lo ha reso celebre, in un’intervista concessa a Super Guida tv: chiamato a fornire un suo pronostico sul nome del papabile futuro vincitore finale di Amici 21, quindi lui scommette da ormai cantante professionista e vincitore del format su uno tra i cantati più quotati dai bookmakers al trionfo finale, ovvero LDA al secolo Luca D’Alessio. E nel suo tifo sfegatato, Urso non nasconde quanto sia legato a Luca e alla storia della sua famiglia allargata.

Il 18enne su cui scommette Alberto ha segnato il debutto ad Amici 21 con il lancio di Quello che fa male. Una ballad scritta su una delusione d’amore, che in queste ore registra un nuovo record assoluto nella scuola, ovvero raggiunge quota 18 milioni di stream su Spotify Italia, divenendo la più ascoltato tra gli inediti lanciati nella scuola, oltre a rendere Luca l’artista che registra il maggior numero di stream con un solo brano, tra i concorrenti ammessi al rinnovato serale del talent.

Alberto Urso punta su LDA, tra i quotati alla vittoria di Amici 2022 : il motivo

Così, nella sua intervista, in previsione della vittoria finale di LDA ad Amici 21 in corso, Alberto Urso così dichiara di fare il tifo sfegatato per Lda, a dispetto del peso dei pregiudizi sul conto del 18enne – che tacciano quest’ultimo di raccomandazione nello show di Canale 5, Amici 21, in quanto figlio di Gigi D’Alessio: “Tifo per LDA anche se sono tutti bravi. LDA mi piace tanto, poi è il figlio di Gigi D’Alessio che per me è un fratello, uno zio più che altro. Faccio il tifo per lui”. Insomma, l’intervento di Alberto lascia poco spazio all’immaginazione. Il tenore è pazzo della musica di LDA, che ha ereditato dal padre cantautore e musicista di fama internazionale l’amore per essa, e sembra non nascondere di essere anche un amico di casa D’Alessio. Nel frattempo avanza il fenomeno LDA anche via social, dove le pagine dei fanclub ufficiali si dichiarano pronti a supportare l’artista record di stream di Amici 21 al serale dello show.

Staremo quindi a vedere se le previsioni di Urso si riveleranno veritiere.



