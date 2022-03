Amici 21 Serale 2022/ Anticipazioni puntata 16 marzo: guanto di sfida a LDA?

Amici 21 Serale 2022: anticipazioni puntata 16 marzo

In vista della prima puntata del serale di Amici 21, fissata per sabato 19 marzo, nella scuola di Maria De Filippi, continua la preparazione delle sfide che gli allievi dovranno affrontare. Nel daytime trasmesso ieri, Alessandra Celentano ha deciso di mettere alla prova una propria ballerina, ma anche una di Raimondo Todaro. L’insegnante di danza classica ha così lanciato un guanto di sfida tra Carola e Serena provocando la reazione preoccupata della ballerina di Raimondo Todaro.

“La danza è anche bellezza – si legge nella lettera scritta dalla docente -. No, non parlo di bellezza soggettiva ma oggettiva, così come è oggettiva la tecnica. Parlo di una bellezza che non è fine a se stessa ma è funzionale alla danza e ne diventa parte integrante. E’ proprio per mettere in risalto questa necessaria e oggettiva bellezza che lancio un guanto di sfida che verrà contrapposte Carola e Serena (…) Alcuni passaggi della coreografia metteranno indiscutibilmente in risalto la superiorità di Carola nei confronti di Serena, visto che di Serena non si può certo dire che abbia un fisico armonioso da ballerina“. Nella puntata del daytime di oggi, un altro allievo potrebbe ricevere un guanto di sfida.

Guanto di sfida di Anna Pettinelli a LDA?

Tra gli allievi che, secondo il parere di Anna Pettinelli, non avrebbero dovuto partecipare al serale di Amici 21 spunta LDA che, sin dalle prime settimane del talent show, ha sempre subito le critiche dell’insegnante di canto. “Ha una scrittura polverosa e antica. Albe invece è fresco e contemporaneo, parla il linguaggio musicale dei suoi coetanei, porta sul palco la sua generazione. Ecco perchè ho deciso di lanciare un guanto di sfida tra Albe e LDA. […] Da questa sfida mi aspetto una ventata di freschezza e non la solita aria di naftalina che LDA mi ha trasmesso in questi mesi”, ha detto l’insegnante.

In vista della prima puntata del serale di Amici 21, dunque, la Pettinelli potrebbe decidere di lanciare un guanto di sfida proprio tra LDA e Albe. Se così fosse, quale sarà la reazione di Rudy Zerbi che ha sempre creduto nel talento del figlio di Gigi D’Alessio?



