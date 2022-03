Amici 21 serale 2022/ LDA: “Sapessi cantare come cucino piadine, sarei il Justin Bieber italiano”

Amici 21 serale 2022, LDA rompe il silenzio sui record di stream: C’è posta per i fan!

Ci siamo, si avvicina il via al serale di Amici 21 e intanto, tra i 18 concorrenti ammessi alla fase finale del talent, LDA si ritaglia un momento di relax – tra una prova e l’altra in vista della prima e temuta sfida serale a 3 squadre- per parlare ai fan. Nel suo nuovo intervento social, appena registrato tra le Instagram stories, il figlio di Gigi D’Alessio anzitutto ringrazia i fedeli sostenitori, la LDA Army, in seguito alla notizia dei due nuovi record che registra in questi giorni anche grazie al supporto del fandom: il riferimento dei ringraziamenti è ai record del primo podio nella classifica degli stream complessivi e di stream segnato con un solo singolo, Quello che fa male, di oltre 18 milioni di ascolti, su Spotify Italia, che lui mette a segno sbaragliando la competizione del resto dei concorrenti cantanti in corsa al talent: “Colgo l’occasione per ringraziarvi tutti per il supporto. Grazie mille”. Ma non è tutto. Perché, poi, il figlio d’arte, al secolo Luca D’Alessio, non risparmia neanche una replica a chi scommette sulla sua vittoria finale di Amici 21 e a chi -come Il sussidiario.net- gli conferisce il titolo di “nuovo Justin Bieber italiano“.

Amici 21 serale 2022, Celentano sfida Serena e attacca "Non ha corpo armonioso da ballerina"/ È body shaming?

LDA vincitore di Amici 2022? Parla lui su Instagram

Lo fa sempre tra le stories, in un video che lo immortala mentre si dedica alla preparazione di un’invitate piadina al gusto pomodoro & mozzarella, da buongustaio originario di Napoli quale è, e fa dell’autoironia sulle sue doti canore, in barba alle critiche degli haters, con tanto di menzione di chi lo ritiene una popstar nostrana ormai affermata : “Incredibile, se cantassi come faccio le piadine… vincerei a mani basse. Sarei il Justin bieber italiano, emozione!”.

Amici 21 serale 2022, sfide canto: Albe vs. LDA/ "Sfido l'antico con il moderno"

Un esclamazione dove Luca D’Alessio sembra palesarsi molto legato ad uno dei suoi sogni tenuti nel cassetto della sua cameretta a Napoli, quello di vincere Amici 21, oltre alla sua passione nutrita verso la musica di Justin Bieber, di cui ha tradotto Changes in una versione in italiano nello speciale natalizio, “A Natale con Amici”. Nel frattempo, le radio non possono fare a meno di Quello che fa male e Alberto Urso anticipa chi vincerà il talent di Maria De Filippi… proprio lui…

LEGGI ANCHE:

Amici 21 serale 2022, classifica stream su Spotify/ Chi primeggia tra LDA, Albe?

© RIPRODUZIONE RISERVATA