LDA, Chi è il concorrente di Amici 2022/ Quello che fa male è record di stream!

Ci siamo, nella prima serata del 19 marzo 2022 su Canale 5 avrà inizio la fase serale Amici 21, di cui si preannuncia essere una colonna portante LDA al secolo Luca D’Alessio.

Cantautore 18enne, nato a Roma e residente a Napoli, il giovane protagonista del circuito canto al talent di Maria De Filippi è il terzogenito nato dall’unione di un cantante famoso e una casalinga, parliamo degli ormai ex coniugi Gigi D’Alessio e Carmela Barbato. È il terzo figlio nato dopo i fratelli Claudio e Ilaria D’Alessio.

Il percorso di LDA ad Amici 21: da “raccomandato” a predestinato…

Al debutto ad Amici 21, LDA si presenta non a caso – al pubblico – anticipando quelli che di lì a poco si riveleranno i pregiudizi degli haters nei suoi riguardi, a suon di etichette dispregiative lanciate via social come “figlio di ” e “raccomandato”, in quanto figlio d’arte, per la parentela che lo vincola al papà di fama internazionale, Gigi D’Alessio.

“Riceverò una valanga di insulti, perché sono il figlio di, il raccomandato della situazione, ma poi mi conosceranno e capiranno chi sono”, dichiara commosso, poco prima di esibirsi per la prima volta sul palco, con l’inedito Quello che fa male, e da subito divide la cattedra di canto: se da una parte la maestra Anna Pettinelli lo critica, dall’altra parte Rudy Zerby lo adotta ingaggiandolo nel suo team di Amici 21 e le critiche mosse dalla voce Rds, però, sono durissime da mandare giù: “Se tuo padre cantasse oggi, canterebbe come te, e meglio. Ti trovo datato, un Gigi 3.0.”. “Siamo due persone diverse” è la pronta replica del 18enne, che subito fa breccia nei cuori dei telespettatori palesandosi ispirato alle più grandi popstar di risonanza mondiale, tra i quali Justin Bieber, che lui ritiene la sua fonte d’ispirazione principale.

Il suo timbro vocale così come la sua scrittura musicale sono stimati da pubblico e critica, tanto che uno dei giudici esterni del pre-serale, Carlo Di Francesco, si dichiara colpito dal suo terzo singolo seguito al secondo Sai, Scusa, e il pubblico lo supporta a colpi di stream e vendite tanto da regalargli dei primi record di streaming su Spotify.

Il figlio d’arte raggiunge con Quello che fa male il disco d’oro e il disco di platino, certificati FIMI in tempi storici, ottenendo la seconda certificazione di platino 4 mesi dopo il rilascio dell’inedito, quindi anticipando di diversi mesi Sangiovanni in proporzione rispetto ad Amici 20 dello scorso anno. In questo modo, LDA si afferma come l’allievo di Amici 21 a detenere il titolo di cantante che segna su Spotify Italia il maggior numero di ascolti complessivi con all’attivo 4 inediti e il maggior numero di ascolti per un solo singolo, Quello che fa male, superando quota 18 milioni di stream con l’inedito di debutto, e il record il cantante ad ottenere il platino prima di chiunque altro nella storia del talent-show. Su Youtube, poi, il video del quarto e ultimo inedito Io volevo solo te gli fa raggiungere un altro record: conquista prima di chiunque altro in corsa al talent in corso, un posto tra le tendenze della musica su Youtube Italia. Oltre agli inediti LDA ad Amici 21, regala al pubblico diverse cover sulle note di pezzi cult della musica italiana e internazionale, tra cui Tu sì ‘na cosa grande di Domenico Modugno, Un attimo ancora dei Gemelli Diversi, Buongiorno vita di Ultimo, Changes di Justin Bieber, dove ai testi delle canzoni originali lui aggiunge delle barre scritte di suo pugno, dando voce alla sua spiccata creatività dal punto di vista della scrittura musicale. Una qualità che può dirsi un cavallo di battaglia nel suo caso, tanto che allo speciale di Natale 2021 lui riesce a tradurre il testo di Changes di Justin Bieber in una versione in italiano sui “cambiamenti” e quanto questi ci mettano a dura prova provando a cambiarci: “Mi sentivo un pacco, andavo avanti e indietro, come il Prime di Amazon…”. E ancora: “I be goin’ through changes, don’t mean that I’ll change”, “Sto attraversando dei cambiamenti, ma ciò non significa che cambierò”.

LDA eliminato alla prima puntata del serale Amici 2022? I pronostici

Rispetto all’imminente primo serale Amici 21, si rileva una percentuale di probabilità – anche se bassa- che LDA possa subire un’eliminazione lampo. Questo, dal momento che la maestra a lui da sempre avversa, Anna Pettinelli, alla vigilia del nuovo appuntamento tv gli lancia un guanto di sfida, schierandolo contro Albe per il debutto dello show in prima serata, sulla prova di scrittura creativa stabilita sulla cover di un brano in inglese Take you dancing di Jason Derulo, che a detta della maestra di canto metterebbe in luce i punti di forza del suo pupillo Albe e i punti di debolezza del figlio di Gigi D’Alessio, LDA.

Ma per quali ragioni, di fatto, non si esclude il pronostico su una possibile eliminazione di LDA? A detta della voce Rds, Pettinelli, mittente del guanto, “LDA sembra un 40enne nel corpo di un 18enne”, proporrebbe un prototipo di scrittura creativa banale e limitata a dei temi “ruffiani” e sarebbe impossibilitato a cantare in inglese. Pertanto, il 18enne rischierebbe di rivelarsi una tra le nuove 2 o 3 eliminazioni. Le anticipazioni tv concernenti il primo serale di Amici 2022, nello specifico, rilevano che LDA finisce a rischio insieme a Gio Montana e Christian Stefanelli, prima del ballottaggio finale sul secondo eliminato, il che intanto è alla base di una polemica web in corso sollevata dal pubblico contro la giuria preposta per le eliminazioni (che a gran voce chiede il passaggio della facoltà di votazione dalla giuria al televoto).

Curiosità: perché LDA non rischia l’eliminazione dal serale di Amici 21

L’ennesimo pronostico negativo che Anna Pettinelli prospetta per LDA, rispetto al rischio eliminazione del giovane al primo serale di Amici 21, viene intanto respinto dallo stesso figlio d’arte: nel daytime che precede l’atteso debutto serale del talent LDA replica piccato al pronostico funesto della Pettinelli, dicendosi certo di poter superare il primo serale, questo dal momento che ritiene di poter contare sulle sue doti artistiche. In replica alla speaker avversa, dichiara di tenere molto ai temi ad oggi affrontati ad Amici 2022 nella scrittura musicale, quali oltre all’amore nei suoi 4 inediti, Quello che fa male, Sai, Scusa e Io volevo solo te, l’Alzheimer in Buongiorno vita di Ultimo, gli attacchi di panico in Fu** it di Eamon, la separazione tra genitori che lo accomuna a molti altri giovani, trattata in Un attimo ancora dei Gemelli Diversi, per poi sconfessare ancora la voce Rds, testimoniando di aver cantato in più occasioni in inglese, come in particolare in Changes di Justin Bieber, Fuc** it di Eamon, Just the way you are di Bruno Mars.

Alla luce del nuovo guanto di sfida lanciato a LDA, quindi, chiaramente Anna Pettinelli rappresenta uno scoglio da superare per il 18enne, che potrebbe ostacolargli la corsa intrapresa per la vittoria del reality di Canale 5, contribuendo alla possibile eliminazione del giovane dal talent-show, al primo serale di Amici 21. Che LDA possa rifiutare il guanto di sfida lanciata dalla Pettinelli? Nel frattempo, i bookmakers lo danno tra i candidati favoriti alla vittoria del talent e lui si conquista il traguardo di 800mila ascoltatori mensili su Spotify Italia. Su Instagram, inoltre, il figlio d’arte è attivo come lucadalessio_real e vanta un seguito social stimato oltre 280mila followers. Ad oggi, Luca non si dichiara fidanzato e la sedicente sua ultima fiamma, passata al centro del gossip anche in quanto musa ispiratrice delle sue canzoni, sarebbe una ragazza campana, di nome Emanuela Pennino.











