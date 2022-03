Amici 21 serale, annunciata la prima squadra/ Veronica Peparini fa coppia con…

Amici 21, verso il serale: Veronica Peparini e Anna Pettinelli di nuovo in squadra insieme

Si avvicina il via al serale di Amici 21, previsto per il 19 marzo 2022 su Canale 5, e intanto nel daytime settimanale del talent -in onda l’11 marzo 2022- trapela la configurazione ufficiale della prima squadra. A capitanarla è il duo composto dall’insegnante di canto Anna Pettinelli e l’insegnante di ballo Veronica Peparini. Ad aggiungersi al team, chiaramente, sono i pupilli delle due maestre, rispettivamente i cantanti Crytical e Albe e i ballerini John Erik, Alice, Dario. Una squadra “giovane” e dai mille colori, come la definiscono le due capitane, pronte a fare unione per far fronte alla sfida che le vedrà scontrarsi con gli altri due tra i 3 team di gioco previsti al serale di Amici 21.

Amici 21, Gio al serale dopo l'eliminazione/ Vessicchio: "Va data la seconda chance"

“Noi ci crediamo tanto, siamo una squadra unica”, dichiara Anna, voce di Rds, mentre gli allievi indossano le loro ambite maglie dorate di accesso al serale del talent di Maria De Filippi. Le fa eco Veronica: “Siamo una squadra giovane con talenti diversi da tutti gli altri, noi vogliamo donare esibizioni mozzafiato”. “Perché voi avete il talento per farlo. Io e Anna crediamo tanto in voi. Quello che vorremmo è una sana competizione che vi porti a spingere e a essere sempre di più a fuoco”, aggiungono poi le maestre che danno così vita al primo team del serale di Amici 21.

Amici21, Gio trionfa/ Rudy Zerbi vs. Anna Pettinelli: "Volevi buttarlo in mezzo a una strada"

Le reazioni del pubblico tv al primo team di Amici 21

Nel frattempo, i commenti social sulla prima squadra ufficiale del serale di Amici 21 non mancano sulla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi. “Forza ragazzi”, “Tutto sommato sono contenta”, “La squadra più scarsa”, “Ma allora Todaro e Cuccarini insieme sono una bomba”. Intanto, la scommessa avanzata da LDA rispetto alla configurazione delle tre squadre rivali del serale di Amici 21 in arrivo potrebbe concretizzarsi, dal momento che il cantante ha puntato sul matrimonio del suo mentore Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e –tra le altre due previsioni– l’unione al femminile tra Veronica Peparini e Anna Pettinelli è diventata realtà.

Amici 21, Gio eliminato/ LDA e Rudy Zerbi lo accolgono in squadra, è polemica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)





© RIPRODUZIONE RISERVATA