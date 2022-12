Amici 2022, Aaron Cenere si rifiuta di allenarsi/ Le lamentele diventano virali

Amici 2022 di Maria De Filippi, Aaron Cenere é in difficoltà…

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, Aaron Cenere diventa virale nel web con le esclusive immagini di una sessione di allenamento estremo. Così come emerge dal rinnovato daytime di Amici 2022 di Maria De Filippi, datato 15 dicembre 2022, chiamato

ad una sessione di allenamento alle prese con una serie di esercizi fisici, il cantautore allievo di Rudy Zerbi ad Amici 2022 si palesa in forte difficoltà. Tanto, che a primo acchito, in apertura di una sessione di workout la giovane promessa del canto made in Italy dai lunghi capelli biondi, quasi si rifiuta di prestarsi al dovere, in una serie di lamentele.

“No, non ce la faccio, ma siamo impazziti?”, sbrocca il cantautore allievo, che intanto concorre nella sfida di streaming aperta su Spotify Italia, tra i cantanti concorrenti del talent. Nonostante i primi tentennamenti, con tanto di lamentele che ora scatenano l’ilarità del popolo del web, o meglio i telespettatori del talent attivi online, Aaron Cenere riesce poi a portare a casa i primi esercizi ginnici, seppur a fatica e con una evidente goffaggine nei movimenti, una peculiarità con cui ora lui si conquista il supporto degli internauti.

Il biondo di Amici supera 1 milione di stream

“Mi sento un ca**o di bodybuilder” esclama quindi il cantante di Universale in saletta, dopo una delle sequenze di esercizi fisici prevista nella scheda personale dei doveri di Aaron. “Povero”, si legge tra i commenti social e poi ancora: “Io, in palestra…”.

Nel frattempo, al di là del peso dei doveri fisici Aaron Cenere celebra il superamento di quota 1 milione di stream con il primo singolo rilasciato ad Amici 2022, Universale, e al contempo si classifica terzo posto nella classifica ascolti complessivi su Spotify Italia, targata Amici 2022. Ma non é tutto. Perché il biondo di Amici 2022, inoltre, da giorni figura sulla cover della rinomata playlist Generazione zeta, che accoglie gli artisti e le canzoni più rappresentativi dei fruitori di musica nati negli anni compresi tra il 1997 e il 2012.

Aaron ha sempre portato sul palco la sua energia travolgente e… Fin dal mattino presto dà il meglio di sé in palestra 💪😂 #Amici22 pic.twitter.com/SXs8tRPLsd — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 15, 2022

Per la quota ex Amici di Maria De Filippi, invece, LDA replica alle accuse di raccomandazione, in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023.











