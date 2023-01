Amici 22, Angelina Mango e Samuele Segreto una nuova coppia?/ Spunta un segreto

Amici 22 di Maria De Filippi torna in TV: sboccia un nuovo amore?

Amici 22 di Maria De Filippi riapre i battenti con una nuova puntata che preannuncerebbe l’inizio di una lovestory, tra Samuele Segreto e Angelina Mango. Quest’ultimi, rispettivamente ballerino allievo di Emanuel Lo e cantante allieva di Lorella Cuccarini sono i protagonisti di un gossip romantico, nella puntata di Amici 22 prevista nello slot TV di Domenica 8 gennaio dalle 14:00 alle 16:10 su Canale 5, registratasi il 4 gennaio 2023. O almeno questo é stando alle annesse anticipazioni TV, riprese da Superguidatv e Amici news online. Nel dettaglio esse anticipano che in puntata Maria De Filippi incalza Samuele Segreto sull’esplosione della passione che improvvisamente lui sembra nutrire per il canto, con tanto di attenzione rivolta alla new entry e figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango, Angelina Mango.

La conduttrice chiede al giovane se si sia riscoperto appassionato al canto e la cantante ride sibillina. Samuele, quindi, risponde chiedendo alla conduttrice di mantenere il suo “segreto” e la De Filippi pone una determinata condizione: la privacy del ballerino verrà rispettata solo se lui riuscirà ad affrontare con positività il percorso intrapreso nella scuola più amata dagli italiani.

Spunta il segreto del ballerino, prima del serale di Amici

Tutte circostanze che farebbero pensare all’inizio di un flirt amoroso top secret, esploso tra i due giovani concorrenti di Amici 22 di Maria De Filippi. E quando si fa sempre più vicino il via al serale del talent, atteso in TV per la primavera 2023 di Canale 5, Samuele Segreto e Angelina Mango potrebbero ufficializzarsi come la nuova coppia di Amici 22. Questo, dopo la drastica rottura segnata nella scuola dagli ormai ex, Matteo Zenzola e Maddalena Svevi. Stando alle anticipazioni TV, inoltre, la puntata divide la coppia formata da Rita Danza e Niveo. Questo, perché la ballerina viene eliminata dal talent, per il volere dell’insegnante, Alessandra Celentano.

