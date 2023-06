Amici 22, Angelina Mango e Wax debuttano a Napoli Pizza Village/ Il nuovo traguardo e le reazioni

Angelina Mango e Wax debuttano a Napoli pizza Village: il successo, oltre Amici 22

Angelina Mango e Wax mettono a segno un nuovo traguardo, dopo l’esordio TV ad Amici 22, con un live show esclusivo che li vede protagonisti a Napoli Pizza Village.

L’edizione 2023 dello street-food &music event made in Napoli vede tra gli altri artisti ospiti nella line-up ufficiale anche i cantautori finalisti uscenti della puntata finale di Amici 22. Il cantautore milanese, Wax, e la cantautrice lucana Angelina Mango animano la seconda puntata evento di Napoli Pizza Village, che ha luogo sul palco della Mostra d’Oltremare di Napoli ed é condotta dall’ex Grande Fratello vip 7 Edoardo Donnamaria in tandem con Angelo Baiguini e Gianni Simioli. Insieme alla seconda classificata e il terzo classificato alla finale di Amici 22, inoltre, sono inclusi -nella line up della serata evento del 17 giugno 2023- anche gli artisti Tullio De Piscopo (Premio Napoli d’Amare), Hall Quartier, Peppe Socks.

Una serata di grande successo per l’evento di intrattenimento musicale che si erge come il biglietto da visita di presentazione ai fruitori di musica della bellezza paesaggistica della città di Napoli, il suo folclore e le specialità culinarie unitamente ai prodotti locali. E a rendersi particolarmente influenti, della seconda serata di Napoli Pizza Village, é la performance sul palco spettante a Wax e Angelina Mango, i talenti cantautori uscenti di Amici 22 rappresentativi della Generazione zeta e che trasversalmente abbracciano più generazioni. Tanto, che via social fanno incetta in queste ore una serie di post che immortalano le immagini delle performance dei due artisti di Amici registratesi all’evento napoletano.

“Angelina Mango é un vero fenomeno e stasera insieme a lei, sul palco, c’é anche Wax di Amici”, viene così introdotto il duo di giovani cantautori dal trio di conduttori.

Napoli Pizza Village: web in tilt in reaction alle performance di Angelina Mango e Wax

“Loro due si meritano tutto ciò, sono veramente contenta per loro, sono nati per fare questo, il palco è il loro posto nel mondo”, si legge poi tra gli innumerevoli tweet di consenso che i fan degli ex Amici dedicano ai beniamini della Generazione zeta, a margine delle immagini esclusive della seconda serata targata Pizza Village 2023.

Tra le performance totally live made in Napoli di Angelina Mango e Wax, particolarmente virali sono intanto via Twitter quelle eseguite sulle note di Mani vuote e Storie, ballad incluse nei rispettivi primi album Ep post-Amici della figlia d’arte del compianto Pino Mango lucana e il milanese, “Voglia di vivere” (include Mani vuote) e “Wax” (include Storie).













