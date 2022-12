Amici 22, Angelina Mango si svela/ “Io come papà Mango faccio scelte per amore”

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il rinnovato daytime settimanale datato 20 dicembre 2022 che vede Angelina Mango protagonista di un racconto del sé. L’occasione che la figlia d’arte dell’ex Mattia Bazar, Laura Valente, e il compianto poeta Pino Mango ha per raccontarsi é un momento intimista condiviso tra una lezione e l’altra di canto con l’insegnante ad Amici 22, Lorella Cuccarini. Uno spazio TV in cui la figlia d’arte non lesina, tra le altre, dichiarazioni sul ricordo del padre, che veniva a mancare all’età di 60 anni in seguito ad un infarto che lo stroncava mentre lui era sul palco in condivisione con il pubblico, quando la giovane era un’adolescente.

Incalzata da Lorella Cuccarini sul più grande insegnamento di Pino Mango e l’esempio dell’uomo e dell’artista che il compianto papà rappresenta e che continua a vivere in lei, Angelina Mango si svela senza filtri, lasciando intendere di fare oggi le scelte per amore, proprio come faceva lui: “Mio padre per amore ha fatto le scelte più importanti della sua vita. E si é dedicato alla famiglia e alla musica. Ha sentito sin da bambino questa sua predisposizione per l’arte e ha coltivato questo dono”.

Angelina Mango sceglie di seguire le orme del papà d’arte

Oggi Angelina Mango sente forte il bisogno di fare musica, un po’ come l’urgenza che faceva battere il cuore del padre d’arte, fautore di canzoni molto amate, Pino Mango: “Questo suo mettere la musica davanti a tutto é l’insegnanmento per me, anche a livello umano -poi aggiunge la figlia d’arte-…la gentilezza, l’esempio di una persona che chiede scusa e che dà amore a tutti”.

Nel frattempo, proprio ad Amici 22 -a dispetto degli haters che sui social la tacciano di raccomandazione al talent, in quanto figlia d’arte- Angelina Mango continua a inseguire le orme di Mango. E, nell’attesa del debutto sul palco di Capodanno in musica 2023 di Canale 5 previsto per lei nella notte allo scoccare del nuovo anno , Angelina si riconferma prima nella consuetudinaria classifica di canto del talent, contribuendo involontariamente a scatenare la crisi di Tommy Dali, Aaron Cenere e Federica Andreani…

