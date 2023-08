Amici 22, Angelina Mango: Voglia di vivere é disco d’oro/ Il nuovo traguardo

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango é inarrestabile: conquista il disco d’oro con Voglia di vivere e…

L’ex Amici 22, Angelina Mango, si aggiudica una nuova certificazione di vendite FIMI e, reduce dal disco di platino di Ci pensiamo domani, ottiene l’oro con Voglia di vivere. Quest’ultima é una delle notizie di musica del momento, che vedono protagonista la figlia d’arte dell’ex lead voice dei Matia Bazar, Laura Valente e il compianto poeta Pino Mango. La cantautrice lucana con alle spalle diversi anni di gavetta in musica, nell’industria musicale ha segnato il vero debutto prendendo parte ad Amici 22, l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, che é il talent show televisivo che da oltre 20 anni appassiona l’occhio pubblico con un contest annuale indetto tra i talenti nelle arti canto e ballo.

Il talent ha permesso ad Angelina di poter aver il giusto spazio per la promozione della sua musica e, nonostante la vittoria mancata, lei può dirsi una vincitrice morale del talent show in onda sulle reti Mediaset.

Angelina Mango supera la soglia delle 50mila copie vendute

Con il singolo estivo Ci pensiamo domani, l’ex Amici 22, Angelina Mango, ha recentemente raggiunto il disco di platino in una certificazione di vendite attestata da FIMI – “Federazione dell’industria musicale italiana”- per le oltre 100mila copie vendute. E, intanto, con il primo singolo presentato ancor prima di Ci pensiamo domani, ad Amici 22, Angelina Mango si conquista il disco d’oro: Voglia di vivere, singolo dell’esordio musicale segnato in TV dalla figlia d’arte, é ora certificato oro, per le vendite di oltre 50mila copie.

Un nuovo traguardo per la Mango, che in una recente intervista si é così espressa sul pezzo d’esordio: “‘Voglia di vivere’ è stata la prima canzone allegra che ho scritto. Non so perché in realtà. Da quel momento è come se si fosse aperto un capitolo, in cui tutto quello che mi va di fare è fotografare quello che sto provando al momento. Il messaggio che voglio dare con questo disco è che è facile vedere nella vita le cose negative che succedono”. L’intervento della lucana, poi, prosegue: ” Le cose negative sono ingombranti e sono egocentriche, quindi si fanno notare. Però le cose positive ci sono e la vita ce ne regala un sacco. Il problema è che molto spesso io per prima mi sono concentrata su quelle sbagliate. Basta vederle. E se le vedi ti viene soltanto voglia di fare le cose, voglia di vivere. E quindi questo voglio che arrivi con la musica che sto facendo ora”.

