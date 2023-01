Amici 22, Angelina Mango vola in radio/ Il traguardo di Voglia di vivere

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango sbaraglia la concorrenza nel canto

Mentre si infiamma il giallo del Capodanno choc 2023 di Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango vola su Spotify Italia e in radio, relativamente alla competizione di canto in corsa al talent. Nella scuola più amata dagli italiani la cantautrice e figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango riceve la comunicazione di uno dei suoi traguardi raggiunti con il rilascio del primo inedito, presentato per la prima volta ai fruitori di musica, ad Amici. Si tratta del primo passaggio radiofonico sulle frequenze di RTL.102 5, uno dei top player musicali del momento tra i network radiofonici. Un risultato importante che fa di Angelina Mango una candidata gettonatissima alla vittoria del talent show.

Non a caso, la classe dei concorrenti di Amici 22, come emerge nel daytime del talent datato 17 gennaio 2023, si unisce nei festeggiamenti per il nuovo successo di Angelina Mango. La figlia del compianto Pino Mango si palesa al settimo cielo, mentre condivide con i compagni di studio e rivali, in corsa, per la vittoria di Amici 22, il suono del suo primo ascolto radiofonico con l’inedito lanciato al debutto tv nella celebre scuola di Maria De Filippi. Ma non é tutto. Perché, intanto, inoltre, Angelina sbaraglia la concorrenza della classe canto in corsa ad Amici 22, anche in termini di ascolti in streaming su Spotify Italia.

Angelina é prima nella classifica Spotify di Amici

La classifica degli ascolti, che si rileva dai dati in questione, relativi al rilascio dei nuovi inediti dei cantanti di Amici datato 10 gennaio 2023, vede al primo posto Angelina Mango che con Voglia di vedere supera i 300mila ascolti. Secondo posto per Wax e l’inedito Ballerine e guantoni. Terzo posto per Piccolo G, che minaccia di scalzare Wax dal secondo podio, con l’inedito Acquario.

