Amici 22, Angelina: spunta il testamento di Mango/ “La musica é il firmamento che..”

Angelina Mango riceve il testamento artistico dal compianto papà d’arte, Pino Mango: la consacrazione ad Amici 22

Mentre il web la consacra come la preannunciata vincitrice di Amici, Angelina Mango commuove i telespettatori, in quanto destinataria di un “testamento artistico” del compianto papà, Pino Mango. La scoperta del testamento d’arte e amore, che vede protagonista la cantautrice in corsa alla finale di Amici 22, avviene al daytime del talent datato 12 maggio 2023. Un momento TV dove l’ex lead voice dei Matia Bazar in attività dal 1990 al 1998, Laura Valente, sorprende i telespettatori con una sorpresa TV destinata alla figlia d’arte concepita con il compianto cantautore e poeta, Pino Mango.

Amici 22, Angelina: la lettera di Laura Valente commuove/ "Se non fossi tua mamma.."

In una lunga lettera, la cui prima parte é all’insegna di parole pregne di stima artistica e amore materni, Laura Valente sorprende la figlia d’arte Angelina condividendo con l’occhio pubblico il testamento epistolare di Pino Mango alla giovane cantautrice e musicista. Un comunicato stampa dove, quando era ancora in vita e a margine di una collaborazione familiare, con il featuring che concretizzava la allora dodicenne Angelina in una cover sulle note dei Beatles, Mango senior consacrava la finalista di Amici 22 come una grande promessa della musica made in Italy.

Vincitore Amici 2023, chi è?/ I pronostici: Angelina favorita su tutti, Isobel e Mattia…

“Mi ricordo che siamo saliti a Milano e quella è stata la vostra prima registrazione in studio. E chi se la dimentica quella giornata…”, ricorda Laura Valente nella sorpresa registrata in un rvm ad Amici 22 -. “Sopassati dieci anni e da allora tu hai fatto dieci anni di gavetta, tu sei cresciuta, hai imparato un sacco di cose. C’è da dire che papà dieci anni fa aveva già capito tutto”.Da qui, quindi il retroscena del comunicato in cui Mango senior consacrava la Mango junior come la sua scommessa d’amore e d’arte: “Nel suo cuore aveva già visto quello che saresti diventata oggi e infatti in quel comunicato stampa ha scritto proprio così…: ‘IN GET BACK VI È LO SCONTRO, FRONTALMENTE DELICATISSIMO TRA LA VOCALITà ROBUSTA E POTENTE DI UN UOMO MATURO, E QUELLA DI ANGELINA, 12ENNE DI CARATTERE. FORTE DI UN GIOVANE ISTINTO, CAPACE DI MELISMI COMPLESSI E MAI INVADENTI, DI VELLUTI TIMBRICI PROFONDI COME UN AFFETTO E TITANICI COME IL SIGNIFICATO DI UN ALTARE’.”

Amici 22, fuori i nuovi singoli di Angelina Mango e Wax/ I dettagli del rilascio

Il testamento artistico a prima firma di Pino Mango, poi, prosegue:” ASCOLTANDO ANGELINA CANTARE IN QUESTA CANZONE SI CAPISCE CHIARAMENTE CHE LA MUSICA È UN FIRMAMENTO CHE TI ACCOGLIE FIN DALLA NASCITA E TI BENEDICE, E SORRIDE CON TUTTE LE STELLE DI CUI È CAPACE”. Pino Mango si dice certo che la musica sia l’habitat di Angelina, e non perché lei sua figlia ma proprio perché letteralmente figlia dell’arte: “EVVIVA, QUESTO NON È SOLAMENTE IL GIUDIZIO DI UN PADRE O QUELLO DI UN ARTISTA, PREFERISCO PENSARE CHE SIA IL GIUDIZIO DI UN UOMO CHE NECESSITA DI APPREZZARE UN FATTO ARTISTICO PER QUELLO CHE È. SENZA PENSARE DA DOVE ESSO ARRIVI E QUALE SIA IL SUO PUNTO DI PARTENZA. QUELLO CHE CONTA È SENTIRE INUMIDIRSI GLI OCCHI PUR TENENDOLI CHIUSI’.”.

Web in tilt per la sorpresa ad Angelina Mango

Ma non é tutto. In conclusione della lettera che svela il testamento artistico di riconoscimento di merito al talento, anche in replica ai detrattori che tacciano la giovane di un trattamento particolare ad Amici perché figlia d’arte, Laura Valente si aggiunge poi al coro dei telespettatori, che ai sondaggi web sul vincitore di Amici 22 danno per favorita la figlia d’arte, : “Hai vinto perché oggi sai cos’è l’amore e lo sai riconoscere”. E la sorpresa che commuove la destinataria Angelina Mango e i suoi fan – come si rileva all’annesso post della pagina Instagram di Amici, non può che concludersi con una menzione di Pino Mango: “Grazie Angelina per aver scelto proprio questa famiglia per la tua esperienza terrena in questa vita.”











