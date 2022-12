Amici 22, Angelina su Mango: “La scomparsa di papà? Un trauma”/ “Avevo 13 anni…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango si racconta ai compagni di studio

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango vola al Capodanno in musica 2023 di Canale 5, nel lutto della scomparsa di Pino Mango. In uno sfogo condiviso nella scuola più amata dagli italiani, con i compagni di studio, la figlia d’arte dell’ex voce dei Matia Bazar, Laura Valente, e il compianto papà Pino Mango non nasconde il peso della scomparsa del poeta cantautore nella sua vita.

“La sua scomparsa è stata un trauma: avevo solo tredici anni», fa sapere nella confessione la giovane, lasciando poi intendere di sentirsi una superstite, salvata dalla passione ereditata dal compianto papà, la musica. “Papà é morto ed é cominciato l’inferno -prosegue la drammatica verità di Angelina Mango, che da tempo é ai vertici della classifica canto di Amici 22, su giudizio dei giudici esterni-. Per me, per la mia famiglia. È avvenuto tutto sotto le telecamere, il trauma è stato forte”. La cantautrice 21enne, allieva di Lorella Cuccarini ad Amici 22, vanta -tra le altre produzioni all’attivo- un singolo prodotto da Tiziano Ferro, titolato Walkman. La carriera artistica avviata nel mondo dell’industria musicale, grazie al percorso tv intrapreso ad Amici di Maria De Filippi, quindi prosegue per la figlia d’arte, che molti -tra i telespettatori attivi online- paragonano a Luca D’Alessio in arte LDA, in quanto entrambi figli d’arte.

I due giovani sono, non a caso, particolarmente sottoposti alla sovraesposizione mediatica, dove tra le ripercussioni si contano anche i continui paragoni tra loro e i rispettivi papà d’arte, Pino Mango e Gigi D’Alessio in questo caso. Ma non solo. Perché c’é anche chi taccia Angelina Mango, così come accade da tempo ai danni di LDA, di raccomandazione e favoritismi in TV, a partire dalla scuola di Amici, per il semplice fatto che i due siano figli d’arte. Una peculiarità che Alessandro Cecchi Paone ritiene un elemento interessante nel miscuglio eterogeneo di una sana competizione.

Angelina Mango si apre sulla musica del compianto papà Mango

Al di là delle apparenze e le critiche gratuite, Angelina Mango soffre molto la scomparsa del papà, Pino Mango, che veniva a mancare a 60 anni in seguito ad un infarto che lo stroncava mentre si esibiva live sul palco, l’8 dicembre 2014. “Con la mia famiglia sono cresciuta a Lagonegro, in Basilicata, la terra di mio padre. Ho avuto una infanzia felice. Fino a tredici anni”. Che Angelina Mango sia tra i primi fruitori della musica del compianto papà? Lei replica così alle domande dei compagni di Amici 22: “Sì, qualche volta ascolto la musica di papà, ma solo quando non mi fa troppo male sentirlo”.











