AMICI 22/ Anticipazioni e diretta streaming 29 gennaio: Federica Andreani vince la s!

Amici 22, anticipazioni puntata 29 gennaio 2023

La nuova puntata di Amici 22 vede Federica Andreani esibirsi nella sfida voluta da Rudy Zerbi per la messa in discussione della cantante. La sfida vede la giovane contendersi il banco di studio con la sfidante esterna, 22. A giudicare la sfida é il giudice esterno , Charlie Rapino. Federica Andreani vince la sfida con un’emozionante esibizione di 26 modi tra le esibizioni.

Entra in scena il giudice della gara di ballo, Sergio Bernal. Poi é la volta dei giudici della gara di canto. In studio presenziano Anna Pettinelli, Alex Britti e Rocco Hunt.

Amici 22 di Maria De Filippi, le anticipazioni TV

Oggi domenica 29 gennaio 2023 torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 22. Su Canale 5 Maria De Filippi conduce una nuova puntata del talent show ricca di prove e ospiti. Gli allievi di Amici 2022 sono pronti a mettersi nuovamente alla prova di fronte ai professori di ballo – Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo – e di canto – Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa – ma anche di fronte alla consueta giuria esterna pronta a giudicare le loro esibizioni.

Ma chi sono gli ospiti di questa nuova puntata di Amici 22? Dalle anticipazioni sappiamo che l’ospite musicale sarà Alex Wise che si esibirà con Sophie and The Gigants nel nuovo singolo ‘Dire, fare, curare’. In studio farà inoltre il suo ritorno anche Anna Pettinelli, ex prof di Amici, per affiancare Rocco Hunt e Alex Britti come giudice della nuova gara di canto.

Amici 22, anticipazioni: il destino di Samu e nuovi eliminati

Dalla scorsa settimana nello studio di Amici 22 è rimasta in sospeso la sorte di Samu. Dopo l’ingresso di Paky, voluto da Alessandra Celentano, il ballerino credeva di essere stato riammesso nella scuola ma così non è perché, non avendo vinto la sfida, rimane ancora un punto di domanda. Oggi si discuterà dunque ancora della sua sorte nella scuola: riuscirà a rimanere nella classe di Amici?

Gli allievi di canto e ballo rimasti senza maglia del serale (al momento andata solo a Ramon e Isobel) torneranno invece in gare di fronte ai giudici esterni nel tentativo di conquistare il primo posto e la possibilità di presentarsi di fronte al proprio coach e tentare di conquistarla. Non mancheranno però brutte notizie per la classe: due allievi di Amici saranno infatti definitivamente eliminati! (Se volete sapere chi cliccate qui!)

Amici 22: diretta streaming e lite per Gianmarco

Tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano si scatenerà poi una nuova lite, nata per il compito assegnato dal primo a Gianmarco. Ricordiamo che al momento la classe di Amici 22 è così composta: Aaron, Ndg, Angelina, Niveo, Piccolo G, Wax, Jore, Cricca, Federica per il canto; Gianmarco, Isobel, Maddalena, Mattia, Megan, Samuel, Ramon, Samu, Eleonora e Vanessa per il ballo.

È infine possibile vedere Amici 2022 in diretta su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). Dal lunedì al venerdì alle ore 16.00 va inoltre in onda la striscia quotidiana su Canale 5 dedicata ad Amici 2022 che racconta le lezioni e la vita degli allievi in casetta.











