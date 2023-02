Amici 22/ Anticipazioni e diretta streaming 5 febbraio: la sfida di Samu e nuove liti tra prof

Amici 22, anticipazioni puntata 5 febbraio 2023 e ospiti

È tempo di un nuovo appuntamento con Amici 22. Oggi domenica 5 febbraio 2023, a partire dalle 14, va in onda il pomeridiano di Amici 22 su Canale 5. Maria De Filippi conduce una nuova puntata del talent show ricca di prove e ospiti. Gli allievi di Amici 2022 tornano a mettersi nuovamente alla prova di fronte ai professori di ballo – Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo – e di canto – Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa – ma anche di fronte ad una nuova giuria esterna che potrà dare loro la possibilità di accedere al serale.

Ma chi sono gli ospiti di questa nuova puntata di Amici 22? Dalle anticipazioni sappiamo che Baby K, Francesco Sarcina e Beppe Vessicchio saranno i giudici della nuova gara di canto; Rossella Brescia sarà giudice della gara di ballo. Infine l’ospite musicale di oggi è il rapper Bresh che si esibirà nel suo nuovo singolo.

Amici 22, anticipazioni: la sfida di Samu e nuove gare di ballo e canto

La nuova puntata del pomeridiano di Amici 22 metterà finalmente fine all’agonia di Samu, in attesa della sua sorte da settimane. Il ballerino sosterrà infatti la sua sfida contro Mattia Fasan: chi dei due vincerà? Sarà poi il momento per gli allievi in gara di esibirsi di fronte alla giuria esterna: i primi classificati avranno la possibilità di presentarsi di fronte al proprio coach per l’assegnazione dell’ambita maglia dorata del serale.

Ci sarà inoltre un’altra gara ballo, questa volta giudicata dal professionista Sebastian Melo Taveira per vincere l’esibizione presso uno show denominato ‘Open’. Chi riuscirà ad aggiudicarsi questo premio? (Se volete sapere cosa accadrà in anteprima cliccate qui!)

Amici 22: diretta streaming e chiarimenti sul Capodanno-gate

Le anticipazioni della puntata di Amici 22 di oggi 5 febbraio ci svelano inoltre che Maria De Filippi avrà un nuovo confronto con Wax sulla questione Capodanno-gate. Inoltre ci saranno nuove liti tra prof per i compiti, in particolare tra la maestra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Ricordiamo che al momento la classe di Amici 22 è così composta: Aaron, Ndg, Angelina, Niveo, Piccolo G, Wax, Jore, Cricca, Federica per il canto; Gianmarco, Isobel, Maddalena, Mattia, Megan, Benedetta, Ramon, Paky, Eleonora e Alessio per il ballo.

È infine possibile vedere Amici 2022 in diretta su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (Clicca qui). Dal lunedì al venerdì alle ore 16.00 va inoltre in onda la striscia quotidiana su Canale 5 dedicata ad Amici 2022 che racconta le lezioni e la vita degli allievi in casetta.











