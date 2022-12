Amici 22, Ascanio sorprende dopo l’eliminazione/ Margot raggiunge 1 milione di stream

Amici 22 di Maria De Filippi, Ascanio si supera dopo l’uscita di scena

Mentre avanza la corsa verso il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Andrea Ascanio raggiunge un importante traguardo, nonostante l’eliminazione dal talent di Canale 5. Reduce dall’eliminazione subita alla sfida che lo vedeva contrapporsi alla sfidante esterna e figlia d’arte Angelina Mango, ad Amici 22, in queste ore segnate dalla festività dell’Immacolata concezione l’ex Amici festeggia via Facebook il pieno di ascolti in streaming su Spotify Italia, e non solo. Si parla del primo inedito rilasciato dopo la sua uscita di scena dal talent -che ha dato vita ad un’accesa polemica web, che taccia Amici 22 di aver favorito Angelina Mango alla sfida contro Ascanio, in quanto figlia d’arte dell’ex Maria Bazar Laura Valente e il compianto poeta Pino Mango . Margot, questo il titolo della fortunata canzone che lui presentava per la prima volta in TV ad Amici 2022, celebra ora il raggiungimento del primo milione di ascolti in streaming su Spotify Italia. Inoltre, grazie alla fortunata Margot Ascanio si aggiudica la cover di inizio dicembre 2022 della playlist Generazione zeta su Spotify Italia.

Amici 2022, perché non va in onda l'8 e il 9 dicembre?/ Ecco quando riparte

Per ciò che concerne i dati di streaming, Margot raggiunge quota 1038.393 ascolti, come indicato via Facebook, in un post, da Andrea Ascanio in data 7 dicembre 2022. Nonostante la polemica web a beneficio di Ascanio, concernente Amici 2022, Angelina Mango intanto festeggia l’invito ad un’ospitata eccezionale al Capodanno di Canale 5, ottenuto grazie al primo posto conseguito nella classifica di canto aggiornata ad Amici 22.

Gianmarco Petrelli, la sua ex Claudia Laruccia ad Amici 22?/ L'indiscrezione

Le ultime novità su Amici 22 e…

Che Angelina Mango possa presto eguagliare il raggiungimento di un milione di stream con un nuovo singolo? Nel frattempo, a raggiungere quota 1 milione di ascolti su Spotify Italia sono in ordine cronologico -tra i talenti di Amici 2022- Wax, Aaron Cenere e Andrea Ascanio. E le notizie sui talenti di Amici non finiscono qui. LDA , reduce dal duo con l’altro ex Amici 21 Albe, per il nuovo singolo Cado, é l’unico tra i talenti di Amici a volare al prossimo Festival di Sanremo 2022, diretto e condotto da Amadeus, al di là delle critiche degli hater.

LDA, Miriam Galluccio é la nuova fidanzata?/ L'indizio che toglie i dubbi

andrea ascanio prendendosi la copertina di Generazione Z su spotify💋 pic.twitter.com/7sWwYR1Y1J — saraego (@egocentrissima) December 2, 2022

MARGOT DI ASCANIO HA RAGGIUNTO UN MILIONE SU SPOTIFY DOVETE AVERE PAURA pic.twitter.com/PThQaCMZrb — ale 🎧 amici22 (@tvseriesale) December 7, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA