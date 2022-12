Amici 22, Aurora entra nella scuola/ Samuel accusa Todaro: “Lui era il prof che…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Aurora é la nuova concorrente? L’ingresso nella scuola…

Mentre si fa sempre più vicino il via alla fase serale di Amici 22 di Maria De Filippi, il rinnovato daytime datato 19 dicembre 2022 vede Aurora come una papabile new-entry, al talent. La candidata al banco di ballo, ad Amici 22, é stata notata ai casting dall’insegnante in carica Raimondo Todaro, che sin dalla prima lezione con la sua giovane scommessa si dice entusiasta della ragazza, dal momento che la reputa meritevole del banco, anche in confronto ad alcuni tra i ballerini titolari, anticipando così delle possibili sostituzioni e/o eliminazioni nella classe ballo.

“Il potenziale ce lo hai -dichiara il professore di danza, a lezione con la sua scommessa-, le cose le capisci al volo e le cose le fai subito…per me il banco lo meriti più di gente che ce lo ha già ed é il motivo per cui ti ho fatto venire”. Nel frattempo, inoltre, anche gli allievi titolari di Amici 22 non si risparmiano su Aurora. Samuele Segreto, allievo di Emanuel Lo frena l’entusiasmo di Todaro: “Secondo me lei é brava ma non lo merita più di altri… “.

Le altre reazioni di Amici 22 alla minaccia di Aurora…

L’allievo di Alessandra Celentano, Ramon Agnelli, poi, aggiunge: “Lui , Todaro, é molto interessato a lei, sembra”. Aurora rappresenta una minaccia ad eliminazione e/o sostituzione per la classe di ballo, e in particolare a essere più a rischio tra i concorrenti sono Samuele Antinelli, risultato ancora una volta ultimo nella classifica di ballo domenicale, e Gianmarco Petrelli, che in fatto di gusto personale continua a non piacere affatto a Todaro. “Sembra tanto felice…facciamolo essere felice- passa quindi all’attacco di Todaro, Samuele Antinelli- fino a una settimana fa diceva di essere interessato a me e non alle classifiche, poi, tutto ad un tratto fa entrare Aurora…”. E l’altra allieva di Raimondo Todaro, Megan Ria, dichiara di Aurora: “Lei é abbastanza preparata …si vede che ha studiato”.

Insomma, viene facile pensare che entro e non oltre fine gennaio 2023, mese in cui é previsto il ritorno TV di Amici 22 dalle vacanze natalizie, Raimondo potrebbe richiedere un’eliminazione o una sostituzione in favore di Aurora.

Il maestro Todaro inizia a lavorare in sala con Aurora e i ragazzi in casetta hanno la possibilità di vedere la lezione… #Amici22













