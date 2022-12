Amici 22, l’ultima puntata é il 18 dicembre 2022/ Spunta la data del ritorno nel 2023

Amici 22 di Maria De Filippi, il ritorno in TV é previsto nel nuovo anno 2023

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, il talent si prepara a chiudere i battenti, o almeno per l’ultima puntata prima del ritorno previsto nel nuovo anno alle porte. Ebbene sì. L’ultima puntata di Amici 22 é la nuova domenicale in onda il 18 dicembre 2022 su Canale 5. Tuttavia, i telespettatori fedeli del talent show non devono temere l’addio di Amici al palinsesto tv Mediaset e alla messa in streaming su Mediaset infinity. Questo, dal momento che, come annunciato da Maria De Filippi alla nuova puntata domenicale di Amici 22, stando alle annesse anticipazioni riprese da Superguidatv e Amici news Amici 22 torna nel nuovo anno 2023.

La nuova ed ultima puntata domenicale di Amici 2022 decreta Angelina Mango e Isobel Fetiye Kinnear rispettivamente vincitrici delle categorie canto e ballo e hanno entrambe la chance di esibirsi al nuovo live concert previsto all’Auditorium a Roma, di Elisa. In puntata, inoltre, si introducono tre papabili nuove concorrenti che potrebbero ufficializzarsi entro e non oltre la fine di gennaio 2023.

Per ciò che concerne poi la messa in onda di Amici, dopo l’ultimo appuntamento domenicale TV del 2022, Amici 2022 assume le nuove diciture Amici 22 e Amici 2023 con il nuovo Special in partenza a partire da gennaio 2023.

Le novità sul daytime settimanale di Amici 22

E non mancano novità neanche per il daytime settimanale di Amici 22. Lo slot pomeridiano di Amici 22 termina, per l’anno in chiusura, il 23 dicembre 2022, e riapre i battenti nel nuovo anno alle porte, quindi il prossimo gennaio 2023.

Nel frattempo, per la quota ex allievi di Amici di Maria De Filippi, LDA riceve i complimenti di Amadeus, in vista del suo debutto a Sanremo 2023. E l’occasione é la finale del contest Sanremo Giovani, che tra le nuove proposte aggiunge 6 nuovi concorrenti ai 22 Big, per un totale di 28 artisti in gara al Festival della Canzone italiana. LDA é l’unico artista uscente di Amici 21, ad aggiudicarsi la chance del debutto a Sanremo 2023.

