Amici 22, Benedetta Vari e Mattia Zenzola nuova coppia?/ Lei lascia il fidanzato e..

Benedetta Vari e Mattia Zenzola sono una coppia, dopo Amici 22 di Maria De Filippi?

Benedetta Vari e Mattia Zenzola sono una coppia top secret, dopo il percorso di studio del ballo intrapreso ad Amici 22 di Maria De Filippi? É l’interrogativo che nasce spontaneo dal momento che i ballerini uscenti dal talent show di Maria De Filippi continuano ad apparire insieme.

I due ballerini latinisti si conoscevano per la prima volta, pubblicamente, sotto lo sguardo indiscreto dell’occhio pubblico, al talent show di Amici, in quanto concorrenti ballerini. Un percorso fatto di sfide e importanti conquiste per i due, che diventavano molto presto degli intimi compagni di studio della danza, tra le mura della celebre scuola. La ballerina veniva eliminata prima del via alla fase serale del programma delle reti Mediaset, per poi vedersi promossa all’upgrade del titolo di ballerina professionista nel cast di Amici, nonché partner di ballo del promosso seralista Mattia Zenzola, poi rivelatosi vincitore finale di Amici 22.

E sebbene alla nuova ospitata TV di coppia, registratasi al talk show Viva Rai2 condotto da Rosario Fiorello, i due abbiano smentito il chiacchiericcio sollevato dai rispettivi fan – che li vedrebbe formare una coppia nella vita così come nel ballo- ora torna ad alimentarsi il fuoco del sospetto amore top secret. Questo, alla luce di una clamorosa indiscrezione.

Benedetta Vari avrebbe chiuso la sua lovestory ufficiale e…

Si tratta della voce ripresa da Leggo, secondo cui Benedetta Vari avrebbe lasciato il fidanzato ufficiale Simone Maselli. Un particolare che vede riaccendersi nei fandom dei due ballerini, perlopiù attivi via social, la speranza che i “baci scenografici” e i sexy paso doble di Amici 22 possano presto tramutarsi in un’ufficializzazione della lovestory tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari. Staremo a vedere se da parte dei diretti interessati, arriveranno delle nuove dichiarazioni rispetto allo status sentimentale.

