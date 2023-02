Amici 22: Benedetta Vari, nuova concorrente/ Battuta da Valentin Alexandru Dumitru..

Benedetta Vari è la neo concorrente di Amici 22: non è nuova al talent

Benedetta Vari è ufficialmente una nuova concorrente, nel circuito danza in corsa ad Amici 22 di Maria De Filippi, dopo che al talent, anni fa, veniva sconfitta da Valentin Alexandru Dumitru. Ad ammettere la mora e neo allieva nella scuola tv dei talenti in onda su Canale 5, è il professore di danza, Raimondo Todaro. Lui l’ha notata ad una sessione tra gli ultimi casting, tenutisi per il talent, un incontro che in Todaro avrebbe acceso il desiderio di arruolare una ballerina latinista nel suo team, con il serale ormai alle porte, il cui via è previsto nella primavera 2023 targata Mediaset TV. Tanto che, al rinnovato daytime del talent, datato 1° febbraio 2023, Benedetta si esibisce con Umberto Gaudino nella candidatura tv al banco di ballo e Todaro le conferisce la maglia di concorrente, in ricordo di una promessa della candidata. Ovvero che si sarebbe allineata in tempi veloci al livello di preparazione, tecnica e stilistica, dei concorrenti veterani in corsa al circuito danza di Amici 22. Ma Benedetta Vari non è nuova all’occhio pubblico del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi.

La scelta di Raimondo Todaro veniva battuta dall’ex Amici, Valentin Alexandru Dumitru

Nel 2020 provava ad accedere nella celebre scuola, sfidando il latinista più valente, tanto genio e sregolatezza, che si ricordi della storia tv di Amici. Ovvero Valentin Alexandru Dumutru, che in quell’edizione del talent finiva al centro del gossip sul flirt con la professionista del corpo di ballo Francesca Tocca, moglie storica di Todaro, per poi vedersi costretto a lasciare il talent con la “cacciata” di Maria De Filippi: la conduttrice invitava il ballerino a lasciare senza se e senza ma il talent, per aver mancato di rispetto all’insegnante Natalia Titova – “Pensi di essere più bravo di lei?”- e la minaccia del ritiro – “Se dici che anche ‘se vinco la sfida me ne vado lo stesso’, perché qui non ti senti valorizzato, allora la porta è là, che ti guarda, ed è proprio lì…”. Ma prima, la sfida tra il titolare Valentin e sfidante Benedetta, all’epoca, confermava il latinista dalle origini romene al banco di studio, per il volere della giudice Nancy Berti.

Al rinnovato daytime di Amici 22, Benedetta torna tuttavia a candidarsi e vince la “sua sfida”, per il volere di Todaro. Non appena indossata la maglia di titolare, registra un commosso videomessaggio con la madre, per la quale, dopo la sconfitta subita da Valentin, è rimasta ferma, senza ballare, per almeno 3 anni: “Mi sono fermata più o meno tre anni, mia mamma si è ammalata, è stata male e sono stata vicino a lei. Non me la sono sentita di iniziare a viaggiare etc etc. Questa è un’occasione che non ho voluto perdere, non ce l’ho fatta. Ho pensato che qualcuno o qualcosa voleva che tornassi a ballare un po’”.

