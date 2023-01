Amici 22, Capodanno choc: Guera eliminata / “Non lo avrei mai fatto, se..”

Il giallo di Capodanno s’infittisce: i particolari della messa in discussione di Valeria Mancini in arte Guera

Il caso della notte di Capodanno 2023 di Amici 22 di Maria De Filippi s’infittisce con nuovi indizi e dichiarazioni choc, tra queste quelle di Valeria Mancini in arte Guera. É la nuova puntata di Amici 22, datata 15 gennaio 2023 su Canale 5, a fornire le novità che tingono di giallo il misterioso “fatto grave” per cui la produzione del talent decide di sospendere in giudizio gli allievi “responsabili”. In puntata si registra la messa in discussione dei 6 sospesi, con la produzione che propone la sfida immediata e i professori dei responsabili hanno l’ultima voce in capitolo, stabilendo il provvedimento disciplinare ritenuto più opportuno. E nella messa in discussione dei 6 sospesi spuntano sul caso indizi e dichiarazioni forti. A dir poco scioccanti sono le parole che Valeria Mancini in arte Guera rilascia in occasione della sfida contro l’eliminato della puntata precedente, Cricca, voluta dall’insegnante Lorella Cuccarini.

La maestra si dichiara fortemente delusa dalla tiktoker che era riuscita a promuovere nella scuola con il beneplacito degli altri professori della commissione interna. “Il fatto é successo prima dell’ingresso e lei non aveva neanche la certezza di entrare…- dichiara amareggiata la Cuccarini su Valeria-, se io avessi avuto queste informazioni in tempo utile non avrei chiesto il banco… Valeria dimostra mancanza di riguardo verso l’opportunità”. Insomma, a detta di Lorella se la commissione interna avesse saputo del fatto grave prima della registrazione della scorsa puntata, quella in cui Valeria riusciva ad aggiudicarsi la maglia e Cricca veniva messo in discussione e finiva in sfida immediata per il volere di Rudy Zerbi, per poi vedersi eliminato come da verdetto di Sara Andreani della Warner, probabilmente la tiktoker non sarebbe entrata e l’eliminato non sarebbe uscito. Rudy Zerbi, inaspettatamente, condivide in toto con la collega insegnante, Lorella Cuccarini: “Va anche riconosciuto chi sa stare a dovere in una scuola”, spiega, approvando la riammissione di Cricca.

Le ultime dichiarazioni di Guera ad Amici 22

E Valeria Mancini in arte Guera, eliminata a fronte del fatto grave, inconsapevolmente, rimarca la gravità dell’accadimento top-secret nelle ultime parole ad Amici 22: ” Non so cosa dire e non voglio giustificarmi – la cantante e star di TikTok lascia così il talent, non risparmiando le lacrime-. Non ero a conoscenza di tante cose, non l’avrei mai fatto, mai. Se le avessi sapute non l’avrei mai fatto. Ho dato tutto per conquistare la maglia”. Ma cosa sia realmente accaduto, di grave entità, ad Amici 22, al momento resta avvolto nel mistero, sulla scia di una moltitudine di teorie.

